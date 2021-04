Vild med Christian: - Han er vores Verstappen

MANAMA (Ekstra Bladet): Siden Renault vendte tilbage til Formel 1 i 2016 og skabte et kørerakademi, har Christian Lundgaard som eneste tilbageværende oprindelige medlem og talentchef Mia Sharizman kørt parløb.

Bilen er nu farvet som trikoloren, og teamet hedder Alpine, men de er stadig tæt knyttede til hinanden.

Akademiet har tre kørere placeret hos nogle af de bedste F2-teams med en målsætning om, at minimum en af dem snart kører Formel 1.

Kinesiske Guanyu Zhou er i en kategori for sig selv, fordi han med sin nationalitet og pengestærke bagland kan købe sig ind hos et mindre team som Williams eller Alfa Romeo.

Sidste års F3-mester Oscar Piastri og Christian Lundgaard er derimod målt på rent talent de primære kandidater.

- Hvis Oscar overrasker og vinder titlen, vil jeg ikke fylde dig med luft. Så rykker han op, for vi ville se dumme ud, hvis vi ikke gjorde det, siger Mia Sharizman, da Ekstra Bladet taler med ham til sæsonpremieren i Bahrain.

- Vi har haft muligheder for at stoppe samarbejdet med Christian, men hvert år har han vist, at der var noget i ham. Derfor har han været ved os så længe. Så jeg vil sige, at han ligger på pole-position af de tre.

- Davide Brivio (Alpines nye sportschef, red.) er spændt, og vi deler opfattelsen af, at Christian har alle ingredienserne til at få succes med os, siger Sharizman.

Trods de gode intentioner er udfordringen, at kun Alpine kører med Renault-motor lige nu. Teamet har derfor ikke de samme muligheder som Mercedes, Ferrari eller Red Bull til at placere sine talenter hos andre teams.

- Vi har kun kontrol over vores egne sæder, så han skal overbevise os om, at han kan levere. Året vil give et svar, for alle de gode kørere er i deres andet år i F2.

Sæsonpremieren var en blandet fornøjelse for Lundgaard, men den gik helt skidt for vennen og rivalen Jüri Vips fra Red Bulls talentprogram. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

- Det er en god målestok, for vi tror, at Christian kan sammenlignes med kørere som Lando Norris, Charles Leclerc og Max Verstappen. Vi tror, at han er på det niveau, lyder rosen fra talentchefen.

- Men du skal også bruge lidt held for, at det hele falder på plads. Læren fra sidste år er, at han skal vise mere stabilitet. På alle fronter. Også uden for banen i samarbejdet med teamet og ingeniører.

Heldet var ikke med danskeren i sæsonpremieren. Han kvalificerede sig toer sølle 0,003 sekunder fra Guanyu Zhou på pole-position. Sprintløbene gik fint, hvor han scorede og kørte bedre end kineseren.

Men i hovedløbet valgte danskerens team, ART Grand Prix, den modsatte og forkerte strategi af Zhou. Danskeren kunne have sluppet nogenlunde fra det, hvis det ikke havde været en safetycar på det helt forkerte tidspunkt i racet.

Alligevel er der tegning til en god sæson med en chance for at nå de ambitiøse mål. Ikke mindst fordi Bahrain på forhånd var udpeget som en bane, hvor Lundgaard og ART ville få det svært.

Henover sæsonens 24 løb ønsker Alpine først og fremmest at se stabilitet.

- Christians svaghed i F3 og første F2-sæson var, at han kun scorede point i halvdelen af løbene. Han blev sekser i sin sæson i Formel 3 og kun et point fra femtepladsen. Syver i Formel 2. Men han nåede det ved kun at score point i 50 procent af løbene. Forestil dig, hvis han scorede point 70 eller 80 procent, siger Sharizman.

- Hans styrke har altid været evnen til straks at vænne sig til noget nyt. Fra en bil til en anden. Han når et højt niveau meget hurtigt. Hvis han har to sæt bløde dæk til rådighed, er hans første tid altid mindst 90 procent af det optimale.

- Andre lægger ud med 70 procent og når 95. Han når 90 straks, men skal arbejde med de sidste ti. Men det kommer med erfaring og modenhed. Jeg tror, at han allerede har det i år.

I det nye F2-format køres der tre løb i otte afdelinger. To sprintløb og et hovedløb. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

- Vi har ingen tvivl om hans færdigheder. Det handler om at få ham gjort stabil. Jeg vil være glad, hvis han scorer point i hvert eneste løb, om det så er fjerde- og femtepladser, siger Sharizman, som ikke lægger skjul på sin støtte til danskeren.

- Jeg sætter mine penge på Christian. Da vi startede i 2016, var det planen at have en akademikører i bilen i Formel 1 i 2021.

- Vi har fulgt Christians udvikling og troet på, at han ville være den første. Og det gør vi stadig. Om det bliver 2021 eller 2022. Jeg siger ikke, at vi skal være tålmodige, men han fylder først 20 i år.

- Vi er ikke som Red Bull, der jagter den yngste verdensmester nogensinde. Det vil komme, og det er ikke så langt væk. Han har endnu et år til at bevise sig over for os.

- Hvor ser du muligheder på 2022-gridden for ham?

- Med os. Det er, hvad jeg kan sige nu. Hos os, siger Alpine-chefen.

Ekstra Bladet var med Christian Lundgaard på vinterens træningslejr. Se billeder og læs mere om forberedelser til sæsonen, som er afgørende, for hans F1-ambitioner (+).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Titlen er ikke alt

MANAMA (Ekstra Bladet): Hvordan har Christian Lundgaards sæson været en succes, når han i december afslutter den i Mellemøsten?

- Det er let at sige ‘at have vundet mesterskabet’. Alt er lagt til rette for ham. Det andet år i F2 med samme gode hold. Når man ser på, hvad der er muligt i det efterfølgende år, skal man have vist, at man er noget specielt for at kunne hoppe direkte ind i et hæderligt Formel 1-sæde, siger Alpines talentchef Mia Sharizman.

Alligevel ser F1-teamet nuanceret på situationen.

Forventningen er, at Lundgaard er med i mesterskabskampen før afslutningen i Saudi Arabien og Abu Dhabi.

- Der er små delmål, hvor man hver weekend går efter at score pole-position, podier, hurtigste omgang og sejre. Det kan ikke lykkes hele tiden, men de skal være det på et konstant niveau, hvis man skal kæmpe med om titlen.

- Om du slutter et, to eller tre i mesterskabet betyder ikke så meget, hvis det er inden for et par point. Titlen er god, men har du i sidste ende tabt den med et point eller to, er det ikke verdens undergang for os, siger Sharizman.

Men 2021 bliver Christian Lundgaards sidste sæson i F2. Man kommer ikke i Formel 1 uden at betale for det selv, hvis man skal bruge tre år på at toppe i klassen lige under.

Danskerens store rival i talentprogrammet, Oscar Piastri, løb med sejren i et uhyre tæt Formel 3-mesterskab sidste år, hvor top tre sluttede inden for fire point af hinanden.

Mia Sharizman udvalgte Christian Lundgaard til akademiet på baggrund af danskeres resultater i gokart. Foto: Joan Codina/Fotoformulak.com

Strategi gav bagslag

Australieren kan overhale indenom, hvis han fortsætter med at levere.

- Oscar har altid været på et toårs-program i F2, men det var han også i Formel 3 sidste år. Uden for store forventninger leverer man nogle gange ekstra.

- Vores mål er som altid; slå din teamkammerat eller her vær tæt på din teamkammerat, for vi forventer, at teamkammeraten kører med om titlen. Så det handler mere om at være tæt på ham. Som rookie bør han slutte mellem tre og otte i mesterskabet, siger Sharizman.

I Bahrain fik Oscar Piastri dog en væsentlig bedre start end Prema-teamkammeraten Robert Schwartzman. Billedet kan dog hurtigt ændre sig, når F2-feltet besøger baner, de nye kørere ikke kender så godt som Bahrain.

Joker hjælper dansk F1-håb

Skal nå ultimativt krav: En sæson fra Formel 1