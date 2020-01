Ville elske det: - Men jeg er ikke konge af Danmark

Årets første Formel 1-grandprix køres 15. marts i Australien, og derfor har Kevin Magnussen god tid til andre typer opgaver.

Senest har hans amerikanske Haas-team fået ham til at svare på spørgsmål fra fans på sociale medier.

Et af spørgsmålene går på, om Magnussen vil involvere sig, hvis København gør endnu et forsøg på at lokke et grandprix til byen.

- Selvfølgelig. Jeg ville elske at have et løb på hjemmebane, siger Magnussen i videoen, der kan ses nederst i artiklen.

- Jeg vil gerne involvere mig og gøre, hvad jeg kan, men jeg er ikke kongen af Danmark, så jeg kan ikke få det til at ske alene, siger Magnussen.

Kevin Magnussen er trods alt ikke konge af Danmark. Foto: Jan Sommer

Se også: 'Suck my balls': - Det er overvurderet

Det var mod slutningen af 2017, at København for alvor kom ind i billedet til et grandprix i 2020 til 2022. I september 2018 trak Københavns overborgmester Frank Jensen så sin støtte, da flere i Borgerrpæsentationen var modstandere af projektet, som ikke levede op til Københavns grønne profil.

For store offentlige udgifter og manglende folkelig opbakning var blandt andre argumenter til at skyde projektet ned igen, selvom flere tusinde danske fans efterfølgende skrev under på, at man gerne ville have løbet til byen.

Det er jo doping

I de mange fan-spørgsmål hos Haas bliver Magnussen også spurgt til, om sovepiller er løsningen, når han rejser mellem mange tidszoner.

- Sovepiller er ikke svaret. Jeg tror, at de fleste er på dopinglisten, så det er nok ikke nogen god idé at begynde på.

- Jeg er god til at sove på fly, så det er ikke noget problem for mig. Jeg prøver at time flyene, så det er om aftenen, og jeg kan vågne op et nyt sted næste dag og gå i gang med dagen her, siger Magnussen, der ikke bryder sig om at rejse fra morgenstunden, så han skal holde sig vågen i et fly.

Se også: Mesteren lokker Lewis Hamilton til skifte

Kevin Magnussen vil gerne have Formel 1 mere primitivt. Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

Se også: Kryptiske ord fra konen giver nyt håb

Ødelægger frokost

Et tredje spørgsmål går på, hvad han synes om kørerparaden før hvert eneste grandprix.

- Jeg forsøger at se cool ud og hilse på fansene.

- Paraden er altid midt i frokosten før et løb, så det forstyrrer altid min frokost, men det er en del af jobbet, siger Magnussen.

Som 70'erne

Endelig bliver danskeren spurgt til, hvordan han ville ændre Formel 1, hvis han havde magten til at bestemme.

- Det kunne være sjovt at gøre det mere primitivt og gå tilbage til, hvad det var i 70'erne.

- Det ville måske gøre løbet mere interessant og i det mindste mere tæt.

- Der er stor forskel mellem de forskellige teams. Der har altid været forskel, men den kunne være mindre, siger Magnussen.

Mercedes har vundet konstruktørernes mesterskab seks år i træk, og man skal tilbage til marts 2013 for at finde seneste løb vundet af en kører, der ikke var fra Mercedes, Ferrari eller Red Bull. Dengang vandt Kimi Räikkonen i sin Lotus.

Se også: Kevin Magnussen imponerer mesteren

Ferrari-boss raser: - Tåbelig handling

Her er videoen, hvor Kevin svarer på spørgsmål