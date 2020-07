Sølle 45 minutter er alt, hvad Christian Lundgaard fik bag rattet i sin F2-racer, før den 18-årige østjydes vigtigste sæson.

Leverer han i 2020 kan det åbne døren for ham til Renaults Formel 1-team - måske allerede næste år.

Han havde ikke siddet i den i syv måneder siden den afsluttende test først i december i Abu Dhabi.

Forberedelserne til denne sæson blev spoleret, da Lundgaard gik glip af vintertesten i Bahrain, fordi han sammen med flere medlemmer af Renaults talentakademi sad i coronakarantæne på Tenerife.

Den missede test gør ekstra ondt, fordi F2 til denne sæson kører med nyudviklede 18 tommers Pirelli-dæk, som Formel 1 skifter til fra 2022.

Alligevel peb stortalentet ikke, da Ekstra Bladet talte med stortalent efter ankomsten til Østrig.

Alle rivaler vil være rustne, når ni talentfulde rookier skal op med en masse erfaring i det 24 mand store felt.

Faktisk udligner den lange pause noget af det tilbageskridt, den missede test var. Ambitionerne og selvtilliden fejler ingenting hos unge Lundgaard.

- Jeg har ikke de store forventninger, hvis jeg skal være helt ærlig. Men målet har ikke ændret sig.

- Man skal ikke gå ud at forvente at være konge af det hele. Jeg skal bare levere mit bedste, og så kan man ikke forlange mere, siger østjyden.

- Og målet var?

- Kører vi for at blive nummer to, spørger han retorisk.

- Vi er på det niveau nu inden for sporten, hvor det er vind eller forsvind. Der bliver stillet store krav. Det er det samme i Formel 1, og man kan lige så godt forberede sig på det værste.

Selv om han er F2-rookie er Christian Lundgaard allerede nævnt som potentiel afløser for Daniel Ricciardo af teamchef Cyril Abiteboul. Sammen med navne som Fernando Alonso, Sebastian Vettel og Valtteri Bottas.

Danskeren forsøger blot at tage et grandprix af gangen.

- Hvordan skal jeg forklare det. Formel 1 har været mit mål, siden jeg var lille og startede, og nu står vi og har et eller andet sted chancen. På samme tid ved jeg, at det er ikke, hvor fokus skal være lige nu. Det er med at finde den balance, siger han.

Sommeren og den komprimerede F2-sæson bliver altafgørende for fremtiden. Starten blev ganske hæderlig med en fjerdeplads i hovedløbet.

Endnu et dansk talent gjorde sin entre på den store scene denne weekend. Frederik Vesti fik F3-debut for sidste års suveræne vinder, Prema Powerteam. I hovedløbet vekslede han en sjetteplads til en fjerdeplads efter en solid indsats.