Viser kun den ene hånd frem

Romain Grosjean viser højre hånd frem helt uden forbindinger, men mener ikke, at venstre hånd er klar til et billede endnu

For snart en måned siden holdt alle i Formel 1-verdenen vejret i det, der kunne føles som en evighed, men 'blot' varede i 28 sekunder.

Det var tiden mellem, at Romain Grosjean bragede ind i barrieren med 221 km/t, til han kom ud af flammehavet, hvor Haas-raceren lå tilbage knækket i to dele.

På mirakuløs vis slap den 34-årige franskmand med livet i behold og fik kun nogle brandsår - flere af dem på hænderne.

Siden da har han flere gange vist hænderne frem, hvor de har været bundet godt ind.

Nu viser han dog højre hånd frem helt uden forbindinger.

'Kan I forestille jer, at jeg var i en brand for næsten en måned siden? Venstre hånd er også i bedring, men endnu ikke klar til et foto', skriver franskmanden.

Kevin Magnussens nu tidligere makker nåede ikke at blive klar til de to resterende Formel 1-løb i sæsonen, og skrækulykken ser derfor ud til at blive hans sidste tid med et fast sæde i Formel 1.

Grosjean nåede undervejs at tro, at han ville miste livet.

- Jeg prøver at komme ud både til venstre og højre uden succes. Satte mig ned igen og tænkte over Niki Lauda og hans ulykke. Det kan ikke slutte på den her måde. Det kan ikke være mit sidste løb.

Romain Grosjean troede, han skulle dø. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

- Jeg prøvede igen, men sidder fast. Så kommer det mindre rare øjeblik, hvor min krop begynder at slappe af. Jeg er i fred med mig selv; jeg skal dø.

- Jeg tænker på, hvad der brænder, hvor det starter på min krop, og om det bliver smertefuldt. For mig føltes det som tre-fire sekunder, men var formentlig millisekunder. Så tænker jeg på mine børn. De skulle ikke miste deres far i dag.

Han formåede efterfølgende at komme ud af bilen, hvis halo var med til at redde ham, og også ud af flammehavet.

Mens Kevin Magnussen den kommende sæson skal køre sportsvogn i USA, er Grosjeans fremtid endnu uvis.

