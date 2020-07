Vitalt fingerpeg for Haas

For anden gang i Formel 1-historien køres der grandprixer tre weekender i træk. Første gang for to år siden var for at undgå sammenfald med store VM-kampe i fodbold, og nu sker det for at få afviklet den sammenpressede og corona-udsatte sæson.

Haas-bossen Günther Steiner ser frem til den korte køretur fra Red Bull Ring til Hungaroring uden for Budapest.

Ferrari-motorens manglende muskler i denne sæson blev tydeligt udstillet på powerbanen i Østrig, hvor samtlige Ferrari-teams havde problemer.

Men hos Haas mener man egentlig, at det fundamentale design af VF-20’eren er okay. Det skulle gerne vise sig i Ungarn, hvor antallet af hestekræfter ikke er lige så vigtigt, som downforceniveauer og farten i svingene.

- Vi er i den langsomme halvdel af feltet, men jeg vil gerne se, hvordan vi klarer os på baner som i Ungarn, hvor der ikke er de lange langsider, og hvor motorkraft ikke betyder så meget. Jeg tror, vi henter noget der, sagde Günther Steiner til blandt andre Ekstra Bladet før afgangen til Budapest.

- Vi håber, vi er bedre, men vi ved det ikke rigtigt. Vi tager dertil med større selvsikkerhed end sidste weekend.

Ikke desto mindre tyder det på, at Formel 1-feltet er knækket over, så Haas kæmper på lige fod med Alpha Tauri, Alfa Romeo og til dels Williams, som dog stadig under løb er klart langsomst.

- I Barcelona til test var vi hurtigere sammenlignet med konkurrenterne, end vi var her i Østrig. Vi skal køre løbet i Ungarn, før vi ved, hvordan vi står. Men det bliver ikke et nemt år for os, siger Steiner.

Turen til Østrig beviste dog, at VF-20’eren både fungerer i beskidt luft og er i stand til at tænde dækkene igen efter safetycars og blå flag. Så Romain Grosjean og Kevin Magnussen har noget at skyde med, når løbene udvikler sig således, at point er inden for rækkevidde.

