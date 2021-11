VM-kampen intensiveret: Diskvalificeret

Intet er simpelt og udramatisk i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet 2021. Den indædte fight mellem Max Verstappen og Lewis Hamilton tog i Brasilien nye uventede krumspring.

Med 19 point op til hollænderen handicappede Mercedes og Hamilton sig selv ved at tage endnu en forbrændingsmotor ud over det tilladte, hvilket udløser fem gridpladsers straf til søndagens race.

Men det var kun begyndelsen.

Tekniske undersøgelser viste, at den kørerkontrollerede DRS-bagvinge på Lewis Hamiltons Mercedes ikke levede op til kravene.

Bedst, som en hurtig rettergang var forventet, viste fan-videoer, at Max Verstappen efter fredagens tidtagning havde været ovre og pille ved sin rivals bil.

Lewis Hamilton var hurtigst fredag, men med en ulovlig bagvinge. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Det er der strenge regler, når bilerne er under parc fermé, hvor KUN officials må røre ved dem.

Begge VM-aspiranter risikerede diskvalifikation.

Et lille døgn senere, under tre timer før årets tredje sprintkvalifikation, lå dommene klar.

Max Verstappen slipper med en bøde på 50.000 euro, mens Lewis Hamiltons diskvalificeres fra tidtagningen og derfor starter sprintløbet bagerst.

Problemet med Hamiltons DRS-vinge var, at den kunne åbne sig mere end tilladt, hvilket i sidste ende giver højere topfart. Stewards anerkendte, at der hverken var ond vilje eller design bag ulovligheden, som ikke fandtes på teamkammerat Valtteri Bottas’ ellers identiske bil.

Men en fejl er opstået enten under samlingen eller brug. Og stewards er nådesløse, når det gælder det tekniske reglement.

Der er fire løb tilbage til at afgøre VM. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Sagen blev mere speget, da det viste sig, at Verstappen havde haft gang i pilfingrene.

Mercedes og Lewis Hamilton var dog så fair under høringen, at de erklærede sig enige i, at hollænderens berøringer næppe havde forårsaget fejlen. Sådan en vinge tåler mere tryk, end almindelige dødelige kan påføre.

Verstappens lovbrud skulle dog påtales.

Selv om det ifølge stewards ‘er blevet en vane for kørere at røre ved bilerne efter kvalifikation og løb’, og det 'for det meste er harmløst', så er det ‘et brud mod parce fermé-reglerne og et har betydeligt potentiale til at gøre skade’.

Derfor bøden som han eller Red Bull betaler med glæde.

Den ulovlige bagvinge er et alvorligt slag mod Hamiltons forhåbninger om en ottende titel. Han har stadig sin gridstraf på fem placeringer, som først eksekveres efter sprintkvalifikationen.