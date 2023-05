Voldsomt uvejr truer Formel 1-løb

I disse uger er flere områder i Italien ramt af voldsomt uvejr.

I starten af maj døde to personer i den norditalienske region Emilia-Romagna efter et kraftigt regnvejr og deraf følgende oversvømmelser og jordskred.

Tirsdag nåede det ekstreme vejr så til Formel 1-banen Imola, der i den kommende weekend skal danne rammen om Italiens Grand Prix.

Sidste år regnede det også, få timer før Italiens Grand Prix gik i gang. Foto: Jan Sommer

Formel 1-personalet, der forberedte weekendens grandprix, blev bedt om at forlade banen tirsdag på grund af faretruende vejrvarslinger.

Advarslen omhandlede samme farer, som for to uger siden kostede de to personer livet: Voldsom regn med risiko for oversvømmelser og jordskred.

Borgmestrene i regionen er ligeledes blevet rådet til at lukke skoler og de mest udsatte veje.

Vejene var våde, da Kevin Magnussen kørte på Imola sidste år i april. Foto: Jan Sommer

Ingen bekymringer

Det voldsomme vejr har naturligvis skabt bekymringer i forhold til afholdelsen af weekendens grandprix.

Formel 1-kilder har dog over for Autosport afvist, at vejret kommer til at spille nogen nævneværdig rolle. Der er ingen bekymringer, og holdenes rejseplaner er de samme, lyder meldingen.

Foto: IMAGO/Bernd MÅ rz/Ritzau Scanpix

Der er reserveret ekstra kræfter til at håndtere det våde vejr, og løbsarrangørerne arbejder hårdt på at sikre, at diverse faciliteter forbliver brugbare.

Såfremt banen er klar køres første og anden træning fredag, tredje træning og kval lørdag, og søndag klokken 15.00 dansk tid starter ræset.