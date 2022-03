Vores oplagte valg

Under sidste års Le Mans var Kevin Magnussen spøgefuld, da Ekstra Bladet spurgte, hvor meget kontakt han havde med sit gamle team.

Svaret lød, at han indimellem sendte Günther Steiner 'sådan en fuckfinger-emoji'!

Så der er ikke noget at sige til, at racerkøreren var overrasket, da Haas-teamchefen pludselig ringede med et kontrakttilbud.

For Steiner var beslutningen ligetil.

- Når man ser efter en kører, der kan bringe værdi til teamet, for ikke at glemme tonsvis af Formel 1-erfaring, var Kevin det oplagte valg for os.

- Kevin er til rådighed med det samme, hvilket betyder, at vi bruge ham som ressource sammen med både Mick Schumacher og Pietro Fittipaldi, siger Günther Steiner.

Testkører Pietro Fittipaldi sidder i bilen torsdag eftermiddag, mens Kevin Magnussen og Mick Schumacher deler opgaven fredag og lørdag.

Teamchefen byder et varmt velkommen til sin danske viking.

- Kevin var et nøgle-element i vores tidligere succeser; ikke mindst da vi scorede vores bedste resultater tilbage i 2018. Han fortsatte sidste år med at vise, hvordan han er en elite-racerkører og tilføjede sejre og podier til sit cv.

- Med sin erfarne tilstedeværelse i både garagen og ingeniørernes rum vil han være et solidt pejlemærke for os med den fortsatte udvikling af VF-22'eren, siger Steiner.

Blandt de første gratulanter var Romain Grosjean, som nu kører Indycar og er en af titelfavoritterne.

- Ja, min ven. Så glad på dine vegne, skriver franskmanden på sociale medier.

Haas berører til gengæld ikke, at der også var en Peugeot-kontrakt, som Magnussen skulle ud af.

- Vi har noteret os Kevin Magnussens beslutning om at vende tilbage til Formel 1 og ønsker ham det bedste, lyder det fra den bilproducenten.

