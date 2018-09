Vraget stjerne vil kopiere Kevin

Han kom ind som det helt store talent før 2017-sæsonen, men efter to år hos McLaren, så er belgiske Stoffel Vandoorne færdig hos det britiske team.

Vandoorne er samme 1992-årgang som Kevin Magnussen, der også tidligere er blevet kasseret hos McLaren, og belgieren håber at kopiere danskerens vej tilbage til Formel 1.

- Jeg føler stadig en masse støtte fra folk højt oppe i Formel 1-feltet, og folk er klar over, hvad situationen har været hos McLaren, siger Vandoorne til Autosport.

- Spørg Kevin Magnussen, han har været i en lignende situation, og jeg tror, at han virkelig har haft glæde af at have en ny start.

- Det er noget, jeg også glæder mig til for at få en ny start og se, hvad fremtiden bringer, siger Vandoorne.

Vandoorne var testkører hos McLaren i 2014, da Kevin Magnussen kørte en hel sæson for McLaren og var også testkører i 2015, hvor danskeren blot fik et enkelt løb.

I 2016 kom Magnussen til Renault, mens Vandoorne fik sit første McLaren-løb, og i 2017 og 2018, hvor Magnussen har kørt for Haas, har Vandoorne været fast kører for McLaren.

Efter 13 point i den første sæson er det blot blevet til foreløbig otte point i denne sæson via en ottendeplads og to niendepladser tilbage i årets fire første løb, men siden har han ikke fået point.

Og da team-kollegaen Fernando Alonso er oppe på 50 point via ni top-10-placering i 15 løb, så måtte Vandoorne ud.

Artiklen fortsætter under billederne

Stoffel Vandoorne vil gøre som Kevin Magnussen. Foto: Jan Sommer

Vandoornes McLaren-racer skubbes tilbage i garagen efter endnu en skuffelse. Foto: Jan Sommer

Kom helt tæt på Vandoorne her:



Det er nu ti år siden, at en McLaren-kører senest vandt VM-serien. Dengang var det Lewis Hamilton, der vandt med et enkelt point foran Ferraris Felipe Massa.

Vandoorne ønsker på trods af stoppet hos McLaren dog ikke at kritisere teamet.

- De har været en del af min karriere, og de har hjulpet mig gennem GP2 og Super Formula og gav mig muligheden for at køre Formel 1. Så jeg vil altid være taknemlig for de muligheder, jeg har haft, siger Vandoorne.

- Chancerne for at køre Formel 1 næste år er små, men indtil alle sæder er på plads, så tror jeg på det.

IndyCar skulle også være en mulighed for Vandoorne, der er blevet kontaktet af Dale Coyne Racing omkring en mulig kontrakt.

Hos McLaren overtager 18-årige Lando Norris sædet fra Stoffel Vandoorne, når den nye 2019-sæson køres i gang til marts. I tv-klippet over artiklen kan du se, hvor Formel 1-eksperter forventer, at Vandoorne fortsætter.

Og tilbage i januar havde Vandoorne travlt med at fortælle, hvorfor han ikke ville ende som Kevin Magnussen hos McLaren. Det kan være meget sjovt at genlæse lige her.

Mød Kevins mekanikere: 'Han er en af drengene'

Skør F1-sommer slår nye sving: Ferrari tøver og Red Bull overrasker igen

Se også: Kevin til racerdronning: Hvem har de største kugler?

Se også: Vinder sejre på stribe: Schumacher stormer mod kæmpe titel