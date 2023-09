Vrøvl, Hamilton: Max er uovervindelig

Max Verstappen kører på et ufatteligt niveau, siger Christian Horner, efter at hollænderen skrev F1-historie på Monza

MONZA (Ekstra Bladet): Som optakt til Italiens Grand Prix betvivlede Lewis Hamilton kvaliteten af Max Verstappens teamkammerat med en kommentar om, at hans egne var eller er stærkere.

Hollænderen kaldte sin rival ‘jaloux’, mens Red Bull-teamchef Christian Horner ikke ville trækkes ind i den debat, efter at hans superstjerne som den første nogensinde vandt ti grandprixer i træk.

Og så alligevel:

- Max slår rekorder, han kører på et ufatteligt niveau, og jeg tvivler på, at nogen i verden lige nu kan slå Max Verstappen i den bil. Det ligger fast, sagde han.

Ingen andre ville kunne slå Verstappen i den bil, mener Red Bull-teamchef Christian Horner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Red Bull er ubesejret og styrer mod den perfekte sæson. Mercedes vandt i Brasilien sidste år, men ellers skal vi tilbage til Østrig i fjor for at finde et nederlag.

- At have vundet 14 af 14 og forlade den europæiske sæson ubesejret er noget, vi aldrig have forestillet os. Det er svært nok at vinde et løb. 24 af de seneste 25 kræver, at alle teammedlemmer gør deres. Vi racer mod ret store rivaler og er nødt til at tage et løb ad gangen.

Ingen gardering mod uheld

- Næste løb er Singapore, en gadebane og et af de hårdeste løb i kalenderen. Vi prøver bare at holde momentum, siger Horner.

- Der er så mange elementer. Om det er driftsikkerhed, held, strategi, pitstop, vejr eller fart, fortsatte han.

Carlos Sainz fik lov til at drømme de 15 første omgange, men så var det slut. Foto: Tariq Mikkel Khan

At dømme ud fra årets løb skal der tekniske fejl til at slå dem. Sergio Pérez sluttede toer foran de to Ferrari.

- At se dem i formation. Når ‘The Bulls’ slår den stejlende hingst i Italien. Hvis Dietrich Mateschitz kunne kigge ned, ville han have nydt det øjeblik.