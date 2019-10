Vrøvl, Kevin: Forsvarer Haas-taktik

Günther Steiner ignorerer Kevin Magnussens frustrationer over sent pitstop; beslutningen blev truffet for teamets bedste

I minutterne efter Japans Grand Prix var Kevin Magnussen temmelig utilfreds med, hvordan han som den førende Haas-kører blev pittet sidst.

Men der var ikke noget at komme efter, lyder svaret fra teamchefen Günther Steiner. Det var for holdets bedste og det oplagte, som starten havde udspillet sig.

- Planen og beregningen var, at vi kunne få dem begge ud foran Alfa Romeo-bilerne, forklarede Günther Steiner på sit pressemøde i Japan.

- Men ved Kevins pitstop var der et problem på det venstre bagdæk, så han kom lidt for sent ud. Hvis vi havde gjort det omvendt, ville Grosjean med sikkerhed have kommet ud bag de andre. Det var planlagt sådan, men bare ikke et perfekt pitstop, siger han.

Starten var så optimal for Kevin Magnussen, som den kan være, når man starter som nummer 19. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Ritzau Scanpix

Haas-bossen var nu mere optaget af endnu en ujævn weekend, hvor Kevin Magnussen sendte sine mekanikere på overarbejde med crash under kvalifikation, og hvor farten i løbstrim igen var tvivlsom.

- For at være helt ærlig var Kevin på en rigtig hurtig omgang. Han fik lidt hjulspin ud af sidste sving, og den drejede bare for ham. Var det vind eller ej, som forårsagede det? Eller da han rammer kerben. Det ved vi ikke. Det er, hvad der sker.

- Vi fik bilen klar, og han fik en fantastisk start og nåede foran bilen, som var startet tier, efter to-tre sving. I resten af løbet gik det så ned ad bakke for os. Som sædvanligt, siger Steiner.

Igen havde teamet problemer med at holde dækkene i det rette temperaturvindue.

- Om end ikke uventet, er det temmelig frustrerende. Vi skal prøve at klemme det sidste ud af bilen resten af sæsonen og vigtigst af alt lære, så vi ikke gentager fejlene til næste år.

