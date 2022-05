Watt: De bør jagte Kevin

KEVIN MAGNUSSEN 3.0 er i sin tredje Formel 1-karriere supergodt kørende, og jeg synes med rette, at K-Mag kan tillade sig at have det ene øje på et teamskifte.

Jeg husker tydeligt, da den unge Kevin på 15 år blev spurgt på direkte tv, om han drømte om at få en karriere som sin far Jan. Svaret kom prompte: ’Nej, fordi han blev jo ikke verdensmester i Formel 1’.

GLØDER DEN DRØM fortsat i maven, så er Kevin også nødt til at søge andre græsgange end Haas. Enhver kan sige sig selv, at det ellers så sympatiske team aldrig nogensinde blive verdensmestre.

For få måneder siden kunne jeg ikke rigtigt få øje på, at der skulle være åbninger hos bedre teams, men det billede har klart ændret sig.

Der er helt klart kørere, som ikke lever op til deres forventede niveau, og deres arbejdsgivere burde i mine øjne kigge på at skifte ud.

MCLAREN KAN PÅ ingen måde være tilfreds med Daniel Ricciardo, som har haft en miserabel sæson indtil videre, og rygterne om hans fyring tager også til. Som team skal McLaren finde en kører, der kan hamle op med kometen Lando Norris, og det kan godt blive rigtigt svært.

Daniel Ricciardo har været en skygge af sig selv siden skiftet fra Renault. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Teamet har ingen fast reservekører og har i stedet indgået en aftale med Alpine om, at de kan låne deres reservekører Oscar Piastri i tilfældet af, at Norris eller Ricciardo skulle blive ude af stand til at køre.

JEG TROR DESVÆRRE for den super skønne Daniel Ricciardo, at han ikke finder formen i år, og jeg mener også, at teamet derfor ikke har andre valg and at ophæve kontrakten, som ellers løber til udgangen af 2023.

Det er som om de nye biler ,og måden de skal køres på, på ingen måde tiltaler Ricciardo. Hans kørestil er generelt at bremse meget sent, og han har altid været kendt som køreren, som var umulig at udbremse for enden af en langside.

Andre kørere bremser en anelse tidligere, men kommer til gengæld hurtigere ud af svinget. Jeg gætter på, at Ricciardos kørestil slet ikke passer til de nye og tungere biler, og det kan være svært at ændre sin kørestil så radikalt, som det åbenbart er nødvendigt for australieren.

MCLAREN SKAL FINDE en ny makker til Lando Norris, og kigger man på det nuværende Formel 2-felt, så er der et par stykker, som ser interessante ud. Men jeg mener, at McLaren er nødt til at finde en kører med Formel-erfaring, og ikke tage en chance med en ung Formel 2-kører.

Jeg håber ikke, at teamet tror, at Indycar-sensationen Colton Herta vil kunne begå sig i Formel 1; der er jeg nødt til at sige, at det vil ende på nøjagtig samme uskønne måde, som da Michael Andretti i 1993 blev hentet ind til at være makker med Ayrton Senna. Det blev dengang en reel henrettelse af amerikaneren.

Derved er åbningen for Kevin Magnussen i mine øjne lige til højre-foden.

MAGNUSSEN KONTRAKT løber nøjagtigt som Riccardos også til udgangen af 2023, men det vil helt klart være muligt for McLaren at købe danskeren fri af den kontrakt.

Kvalerne fortsatte for Ricciardo i Monaco - et løb han ellers har vundet - da australierne crashede allerede under træning. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

På den lange bane er McLaren et hold, som vil gøre det bedre end Haas, også selvom der p.t. er god fart i den ’hvide Ferrari’. McLaren har været i store problemer i denne sæson, men de er ved at grave sig op af hullet, og Lando Norris viser, hvad bilen kan.

DET VAR JO NETOP hos McLaren, at Kevin Magnussen begyndte sit Formel 1-eventyr, og det endte ikke på de bedste vilkår, da Magnussen blev ofret til fordel for Fernando Alonso. Men den strid kan sagtens begraves, og det synes jeg, vil være til gavn for begge parter.

McLaren og Günther Steiner bør holde et møde og blive enige om at Kevin Magnussen i 2023 skal i en McLaren-køredragt nøjagtigt, som dengang det hele begyndte.

Circuit de Monaco

Filmstjerner og musikkens hotte navne flokkes i fyrstendømmet i grandprix-weekenden og ser op til motorsportens superstars. Banen er egentligt er for snæver og for langsom til nutidens Formel 1 biler, men det er det løb, alle helst vil vinde.

Her skal der køres få centimeter fra autoværnet, og som kører er der ingen langsider til at nå at slappe af bare et kort sekund. Op ad bakken mod Casino Square-svinget samt den sidste del rundt om swimmingpool-komplekset er banens nøgleområder.

Gennem tunnelen og nedbremsningen til chikanen er også ganske særligt. 110 procent koncentration eller autoværnet angriber dig; jeg taler af erfaring.