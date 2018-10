Watt efter hed debat: - Han ligger som han har redt

Formel 1-fans verden blev søndag vidne til, at der ikke blev kørt reelt racerløb.

I stedet så de en kører drøne forbi en anden og dernæst indtage den øverste plads på podiet.

Mercedes-ledelsen gav ordre til finske Valtteri Bottas om at lade den regerende verdensmester, Lewis Hamilton, lov til at køre først over målstregen, og det blev heftigt debatteret. Også da Ekstra Bladets Formel 1-kommentator, Jason Watt, stillede op til chat med brugerne.

Her spurgte mange til den kontroversielle situation. Watt anskuer det fra flere vinkler.

- Havde jeg været Bottas, havde jeg tænkt. at det ikke var nødvendigt, for Hamilton skal nok vinde VM alligevel. Havde jeg været Hamilton havde jeg syntes, det var fesent og have meget svært ved at stå med en knytnæve i vejret bagefter.

- Men fra Totos side (Mercedes' teamchef, Toto Wolf, red.) er det anderledes. Der ville jeg tænke: Det stinker at skulle bytte rundt, men det er nødvendigt, siger Watt.

Lewis Hamilton i aktion i Rusland. Foto: Ritzau Scanpix / POOL.

Han forklarer, at man som kører er nødt til at parere ordre på det tidspunkt, selvom han godt kunne forestille sig, at en mand som Max Verstappen nok 'pludselig ville have problemer med radioen.'

- Skal teamordre så forbydes?

- Det har man jo prøvet, efter episoden med Rubens Barrichello og Michael Schumacher tilbage i 2002. Schumacher fik lov at overhale og hev så Barrichello op på øverste trin, og folk buhede. Det faldt helt til jorden, siger Watt og påpeger, at den slags ordre jo kunne skjules.

- Hvad skal man så stille op?

- Det er kedeligt at se på sådan noget som i går. Hvis man var teamboss, så kan man bedre forstå det.

- Hvis jeg nu skal være lidt hård, så ligger Bottas som han har redt, for de startede begge to på nul point, da sæsonen begyndte. Han har selv bragt sig i den her situation.

- Kan man anskue det sådan, at det handler om, hvorvidt man regner Formel 1 for at være en holdsport eller noget individuelt?

- For mig er det et individuelt mesterskab, og jeg er ærligt talt pisse ligeglad med konstruktørernes mesterskab. Jeg vil allerhelst se dem køre om det. Derfor ville det også ærgre mig, hvis Hamilton var nødt til at give en tilbage til Bottas senere.

Mercedes har ifølge Watt klart været ovenpå på det seneste, men bare for to-tre løb siden havde Ferrari mere medvind end konkurrenterne.Nu ligner det en komfortabel samlet sejr til Hamilton.

TV: Wolff om kontroversiel teamodre: Hjernen siger, at det var det rigtige at gøre - hjertet er ikke enig:



