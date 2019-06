Watt er nådesløs: Ren fiasko

RENAULT ER kommet til Frankrigs Grand Prix med både store opdateringer på bilen og store armbevægelser.

Nu skal man for alvor lægge afstand til midterfeltet, meldes det ud med typisk fransk arrogance. Sandheden er, at de gule biler har haft en 2019-sæson, som set i lyset af deres egen målsætning og budget, må betegnes som intet mindre end en fiasko.

Kønt ser det ikke ud, når de på hjemmebane bliver slået under kvalifikation af deres eget kundeteam.

På kørersiden er Daniel Ricciardo købt ind, og den beslutning var super klogt af Renault, idet der her er tale om manden, som på en god dag kørte lige op med selveste Max Verstappen. Den sympatiske australier skulle bruge et par løb, inden han for alvor var teamets klare spydspids, men det må man sige, at han er blevet med hans nuværende overtag på Nico Hülkenberg.

2018 VAR ET ÅR, hvor teamet forbedrede sig og endte med at fravriste Haas fjerdepladsen og den ’best of the rest’-titel, som K-Mag og co. ellers længe så ud til at skulle sikre sig. Men Renault er ikke vendt tilbage til Formel 1 for at køre rundt i slipstrømmen på de tre store teams - næ nej, de vil kæmpe med om VM.

Pt. er det franske hold blot femmer i VM-stillingen, og det er med deres egen motor-kunde McLaren lige foran og med næsten 100 point op til Red Bull på tredjepladsen. McLaren fortsætter deres gode udvikling og er i min bog lige nu et hold, som står stærkere, end Renault gør.

Renault har sikret sig en af griddens bedste kørere, men Daniel Ricciardo har endnu ikke fået en bil, der kan nå podiet. Foto: BORIS HORVAT/Ritzau Scanpix

DET ER SOLEKLART IKKE godt nok for Renault, når man har meldt ud med en så selvsikker målsætning. Renault har omtrent en utømmelig pengetank at gøre med, og det er jo i sagens natur franskmændenes skattekroner man forvalter, idet den franske stat er største aktionær i koncernen.

De nye aerodynamiske opdateringer til denne weekend har ikke været det trylleslag, som har gjort 2019-raceren til en bil, som får Christian Horner og resten af Red Bull til at ryste i bukserne - snarere nærmere tværtimod.

Tidligere i sæsonen talte Renault-kørerne om, at deres bil var lumsk at tøjle især henover kurbs og ujævnheder, og det er ikke en rar følelse, når den skal presses til de yderste i jagten på de manglende tiendedele.

NYE AERODYNAMISKE TILTAG er ej heller noget, som får bilen til at fungere bedre rent mekanisk, her skal der nærmere arbejdes på at forbedre hjulophæng og affjedring. Der skal findes en opsætning af bilen, som er mere tilgivende, og som inspirer til at blive presset uden at komme bag på køreren.

Når man kigger på onboard-billederne, er det faktisk altid, når det ser lettest ud, at det går hurtigst på stopuret. Hvis køreren arbejder hårdt i cockpittet og saver meget på rattet, betyder det, at bilen enten overstyrer eller understyrer for meget, så det går udover omgangstiden.

Om Jerome Stoll og Cyril Abiteboul i spidsen for Renaults Formel 1-program selv troede på, at opdateringerne til denne weekend ville gøre dem til Red Bull-udfordrere, kan jeg godt have min tvivl omkring.

Frankrigs Grand Prix er et vigtigt pejlemærke for Renaults projekt. Her skulle rykke klart fra midterfeltet, men sådan ser det ikke ud. Faktisk har de ikke forbedre sig det store sammenlignet med sidste år. Foto: GERARD JULIEN/Ritzau Scanpix

JEG TROR, AT PRESSET fra baglandet, som bevilger budgettet kan gøre, at de to herrer skruer op for forventningerne lidt udover, hvad der er realistisk. Jeg var dog forundret over at se, selv Daniel Ricciardo udtale sig med samme slags optimisme fredag, før bilerne havde ramt asfalten til første træning.

Det er i alle tilfælde blevet en anden slags målsætning, man må finde frem på hjemmebanen denne søndag, og det store fokus må være på at undgå den ydmygelse at få baghjul af McLaren, som er i stand til at give det så stolte franske team noget at bekymre sig om.

Da Kevin Magnussen blev præsenteret som Renault-kører i 2016 var målsætningen at kunne køre med om sejre i denne sæson. Trods deres store budget og status som fabrikshold haler de ikke mærkbart ind på topholdene.

’Best of the rest’ fire år inde i franskmændenes ambitiøse projekt er ganske enkelt ikke godt nok.

