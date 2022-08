Watt: Et kæmpe selvmål

Fernando Alonso gav Alpine-teamet en udstrakt langemand, da han valgte at opgive holdet fra sæsonens udgang uden den mindste forudgående advarsel.

Jeg er ikke i tvivl om, at spanieren med sin nye Aston Martin-kontrakt går efter pengene, og det synes jeg er et ærgerligt selvmål. Den store spanske stjerne kører stadig fantastisk, og jeg tror på, at han i den rigtige bil faktisk fortsat ville kunne vinde løb. Men i arrighed over, at Alpine ikke ville give ham en toårig forlængelse, smækkede han altså med døren.

Alonsos påstand om, at man enten vinder, eller også vinder man ikke – underforstået at det er lige meget, om man bliver nummer fem med Alpine eller 15 med Aston Martin – klinger hult. Det er faktisk noget direkte sludder, for hvis det kun var tanken om sejren, der drev lysten, skulle han jo være stoppet for mange år siden.

I det hele taget synes jeg, at Fernando Alonso er verdensmester i dårlig timing. Historisk set har han rigtigt mange gange satset forkert med sit valg af teams. Hos McLaren i dagene med Lewis Hamilton blev han sat i skyggen af den engelske komet. Hos Ferrari skrev han kontrakt, lige da teamets storhedstid var ovre. Hos McLaren i anden omgang gik det helt galt med Honda som motorpartner. Og også her blev der smækket gevaldigt med døren.

Hvis kontrakten med Aston Martin er indgået med pengene for øje, så fred være med det. Men hvis Alonso inderligt har troen på, at han skal vinde pokaler med Aston Martin, kan han godt tro om igen. Selvom der er foretaget store investeringer hos det engelske team, er der bare meget, meget langt op til de tre store, Red Bull, Ferrari og Mercedes.

Det kan blive en super spændende silly season, der kan gemme på en udfordring for Kevin Magnussen. Den kørerrokade, som er opstået med Daniel Ricciardo uden et McLaren-job i 2023, er noget af et drama. Det kan potentielt ende med en situation, hvor Magnussen bliver udfordret mere, end han har været det i en del sæsoner.

Her taler jeg selvfølgelig om den situation, der vil opstå, hvis Haas skulle være så heldige at kunne tiltrække sig Daniel Ricciardo. De to seneste sæsoner har været et rent mareridt hos McLaren for den sympatiske australier, men jeg tror ikke, at manden har mistet sit talent. Der er andre ting, som spiller ind.

For det første er den måde, McLaren-bilen kører på, slet ikke en livret for Ricciardo. Han kan godt lide en bil, der har meget greb for forakslen og derfor drejer godt ind i svinget. Og det må godt være på bekostning at en lidt løs bagende, som typisk er den pris, man betaler. McLaren-bilen kan ikke det, Ricciardo gerne vil have den til – og det er faktisk problematisk, at han ikke har været i stand til at omstille sin kørestil.

En anden afgørende årsag til Daniel Ricciardos beslutning er, at Lando Norris simpelthen er en blændende hurtig chauffør. Jeg har fulgt drengen lige fra gokart-dagene, hvor han vandt mesterskaber på stribe. Jeg vil putte ham i liga med de andre unge løver, Verstappen, Leclerc og Russell. Han kan i min bog vinde VM, hvis han får den rigtige bil til jobbet.

Daniel Ricciardo er for god til at forlade Formel 1. Foto: Jan Sommer

Jeg kan sagtens se Ricciardo være rigtig hurtig i en Haas-racer, og det kunne jo godt blive en udfordring for Kevin Magnussen. Den situation kan danskeren både vinde og tabe på, alt afhængigt af hvordan den interne duel vil udspille sig. Men den snak tager vi, hvis det bliver aktuelt.

Lige nu tror jeg på, at Daniel Ricciardo og hans gamle arbejdsgiver Alpine (tidligere Renault) vil finde limen frem og klinke skårene og få skrevet kontrakt for 2023. Det ville give mening for begge parter.

I min krystalkugle kører Daniel Ricciardo hos Alpine i 2023, hvor han kan smile af, at han tilmed har fået en stor check af McLaren for at træde ud af den orange køredragt. Mon ikke at han inderligt ønsker at give baghjul til landsmanden Oscar Piastri, der forventes at overtage hans sæde? Og det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre. Den unge Formel 2-mester er ikke en kører i Lando Norris’ liga.

