Watt: Fatter ikke Ferrari

Det er tid til at tage fløjlshandskerne af og satse alt på Charles Leclerc, hvis man vil bevare chancen for at slå Max Verstappen og Red Bull

HVIS MAN VIL have VM-trofæet hjem til Maranello, synes jeg, at man griber tingene forkert an.

I min bog så er der ingen tvivl om, at Charles Leclerc er teamets hurtigste mand, og skal man slå Red Bull og Max Verstappen på den lange bane, er tiden inde til at man ændrer strategi.

Ferrari er af flere årsager mange point efter Max Verstappen.

UHELD KAN MAN ikke gardere sig imod, og guderne skal vide, at det har der været masser af i den røde lejr.

Måske grejet blev presset lidt rigeligt, men noget tyder på, at der er kommet mere styr på holdbarheden på maskineriet, efter man i Baku virkelig så sårbare ud.

Kun Charles Leclerc kan for alvor udfordre Max Verstappen i år i VM-kampen. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Ferrari-raceren er superhurtig og i kvalifikations-trim måske endda en anelse hurtigere end Red Bull. I løbskonfiguration synes jeg dog, at Red Bull har en lille fordel. Deres bil er blidere ved dækkene, og Honda-motoren er hurtig på de lige stræk.

DET ER DOG ufatteligt tæt mellem de to hold, og magtbalancen skifter fra løb til løb afhængigt af banens karakter.

Men et sted, hvor Ferrari i min bog øjeblikkeligt er nødsaget at skifte strategi, er ved at henvise Carlos Sainz til at være hjælperytter for Leclerc.

JEG SYNES, at Sainz er en super sympatisk chauffør, som jeg under at have fået sin første løbssejr under bæltet. Men når det er sagt, er det et faktum, at Charles Leclerc er manden som der skal satses 100 procent på.

Charles Leclerc har flest point og er den dygtigste af de to Ferrari-kørere. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

PÅ SILVERSTONE synes jeg, at teamet bar sig tåbeligt an på flere områder. Først ved at lade Sainz nægte at parere ordre. Han blev bedt om at lade Leclerc få de maksimalt ti billængders forspring, inden safetycar frigav løbet. Det rakte spanierens selvtillid ikke engang til, og det kunne ellers have givet Leclerc den fornødne luft til forfølgerne og en plads nederst på podiet.

MEN HAVDE FERRARI nu bare pittet Leclerc eller dem begge, havde de stået med en sejr til Leclerc.

En smule rystende synes jeg, det er at læse efterfølgende, at Sainz udtaler, at han ville gøre det samme igen - altså nægte at følge instrukserne fra arbejdsgiveren.

For det er i bund og grund, hvad det bunder i. En arbejdsgiver og en ansat.

HVIS JEG VAR teamchef hos Ferrari, havde jeg i tydelige vendinger gjort Sainz opmærksom på, at han nu har fået sin længe ventede sejr, og fra nu af går det ud på at bakke op om Leclerc.

Carlos Sainz fik sin sejr, men man ofrede Charles Leclerc undervejs. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

JEG ER IKKE tilhænger af, at en kører skal ofres, så jeg håber, at Charles Leclerc helt på egen hånd er forreste Ferrari-chauffør.

Men jeg vil også mene, at teamet for en hver pris skal undgå, at Sainz stjæler point fra Leclerc, og de bør lægge strategi herefter.

BEDER MAN Sainz om at pitte på et ikke ideelt tidspunkt, men gør det for at dække af mod Max Verstappen, så er det sådan det må blive.

Mattia Binotto må træde i karakter. Foto: Johann Groder/Ritzau Scanpix

Mattia Binotto er en stille og rolig teamchef som bruger meget tid på at have MUS-samtaler med Leclerc og forklare offentligt, at man dårligt kunne have grebet tingene anderledes an på Silverstone.

DET ER TID til at tage fløjlshandskerne af og forklare Sainz og hele verden, at man naturligvis fremadrettet vil bakke op om den kører med flest point.

SE OGSÅ: Debriefing fra Silverstone: Detaljen, Haas-bossen tier om