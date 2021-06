Watt fryder sig: Åben krig

I MANGE ÅR har vi måtte nøjes med Mercedes-dominans og se Lewis Hamilton vinde det hele, men de dage er nu for alvor forbi.

Og det er jeg personligt lykkelig over.

Ikke fordi jeg er Max Verstappen-fan, eller jeg ikke under at se Lewis Hamilton vinde, men jeg er som så mange andre størst fan af tæt race og intens kamp om VM-titlen.

Jeg er superglad for at se Red Bull være i stand til at vinde løb og rent faktisk ikke bare, fordi Mercedes har en dårlig dag.

Jeg kan få øje på, at begge hold har styrker og svagheder, som vil gøre, at pendulet vil svinge lidt frem og tilbage i magtbalancen mellem de to hold.

Det ser ud til at blive en tæt VM-kamp mellem de to stjerner. Foto: Christophe Simon/Ritzau Scanpix

Red Bull

EN AF HOLDETS absolutte styrker skal findes i Max Verstappen. Uden ham ville holdet ikke være, hvor de er i dag. Hans evne til at få mere ud af bilen, end der burde være muligt, er intet mindre end fænomenal.

Den unge hollænder har 'car control' som meget få andre, og han er tryg ved at køre bilen et lille stykke over grænsen. Det er også det, som har gjort det af med de fleste af hans teamkammerater i tidens løb.

Bilen er til i år forbedret på mange områder, og især Honda-motoren har siden Frankrigs Grand Prix været super hurtig. Selvom Honda i realiteten ikke må ændre på noget i løbet af sæsonen, som kan give mere ydelse, så er det det, jeg får øje på, er sket.

Red Bull-bilen har altid virket godt rent aerodynamisk, og i forhold til Mercedes kører de 'high rake', som er bedre egnet til 2021-reglementet. Til i år har teams har måtte fjerne elementer fra bilernes gulv, og det betyder mindre downforce. Dette er den største årsag til, at de to teams i år er så godt matchet.

Sergio Perez er ved at udvikle sig til noget af et trumfkort for det østrigske hold. Han beviste i Frankrig, hvor dygtig han er til at køre langt på sine dæk uden at slide dem op. Med mexicaneren som wingman til Verstappen, er teamet i stand til at gøre livet endnu mere surt for Mercedes.

NU KAN DET tyske hold slet ikke vide sig sikre på, hvad strategien fra Red Bull vil være, og det gør det endnu sværere for dem at regne ud, hvordan de bedst muligt kører Hamilton til sejr.

Jeg er sikker på, at vi i fremtidige løb, en dag kommer til at se en Perez køre langt på sine dæk, mens Hamilton vil indhente ham bagfra på friske dæk efter et pitstop. Og så skal Perez nok gøre sin pligt og sænke Hamilton det bedste, han har lært.

Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Mercedes

Deres største styrke er ligesom Red Bull deres førstekører.

Lewis Hamilton er, uanset hvad folk måtte sige, en af verdens bedste F1-kørere nogensinde. Det betyder, at han også er i stand til at præstere på et virkeligt højt niveau. Verdensmesteren er tit i stand til at køre klogt, og selvom bilen mangler fart i træningerne, så finder han alligevel noget stort frem til om søndagen.

JEG ER OVERBEVIST om, at Mercedes ryster lidt på hånden, uanset hvad de måtte sige i pressen. Det er aldrig sjovt at blive væltet af tronen, man troede, man sad godt og grundigt fast på.

Jeg spåede efter første grandprix, at det Mercedes manglede i fart til Red Bull, ville man indhente, fordi de er et hold af en størrelse og kaliber, at man er i stand til at rette op på eventuelle mangler på årets bil.

Problemet er bare, at ændringerne på det aerodynamiske område har været sværere for tyskerne at kompensere for, idet en bil med 'low rake'-grunddesign bliver ramt hårdere med ændringerne. Så jeg er ikke super overbevist længere – Red Bull har p.t. den stærkeste pakke.

Den store hæmsko hos Mercedes ser jeg desværre være Valtteri Bottas. Jeg frygter, at han helt upåagtet kommer til at afgøre VM. På en dag, hvor Mercedes har en lille smule overtag, her skal begge Mercedes-biler gerne være i stand til at slå Max Verstappen i sin Red Bull.

Sker det ikke, og Verstappen sniger en andenplads med hjem på de dage, så kan det ende med at komme til at afgøre mesterskabet.

Vi som fans kan jo bare læne os tilbage og nyde den mest spændende Formel 1-sæson i mands minde.

Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Red Bull Ring

PÅ PAPIRET KAN banen godt se lidt kedelig ud, men der er langt fra tilfældet. Remus-hårnålen for enden af langsiden giver hvert år talrige overhalinger, og disse dueller fortsætter ofte videre ned mod sving fire.

Banens næstsidste sving kræver stort mod, og jeg har kun set en eneste kører tage svinget med speederen 99 procent i bund (Kevin Magnussen Q3 i 2019).

En af banerne, hvor feltet set på omgangstiderne ofte er ret tæt, så hver en tusindedel tæller.