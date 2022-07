Watt: Han stopper to år for sent

DEN 4-DOBBELTE VERDENSMESTER Sebastian Vettel hænger hjelmen efter denne sæson, og det er i mine øjne ikke et sekund for tidligt.

Lad mig med det samme slå fast, at jeg synes, Vettel er en super sympatisk fyr, og hans åbenlyse talent har været baggrund for de mange store resultater, han gennem tiden har opnået.

Samtidigt har jeg alle dage været stor fan af tyskerens ukrukkede stil og evnen til at bevare begge fødder på jorden trods stjernestatus i Formel 1-sporten.

Vettel er på mange måder af den gamle skole, og det var her, hvor det vigtige var at køre motorløb og ikke så meget andet. At være social medie-person og vise billeder af sportsvogne og kendte venner er slet ikke noget, han har gjort sig i. Faktisk har han først åbnet en Instagramkonto for ganske nyligt, og det første opslag var en video, hvor han offentliggjorde sin tilbagetræden fra Formel 1.

Sebastian Vettel annoncerede sit stop tidligere på ugen. Foto: Tariq Mikkel Khan

JEG HAR TIT UDTRYKT den holdning, at racerkørere og sportsfolk i alt almindelighed ikke bør gøre så meget andet end at dyrke deres sport og i hvert fald ikke forsøge at pådutte menige folk deres holdninger til livet som helhed.

At henlede fokus på diverse af verdens udfordringer, det skal ligge dem frit for, men det skal ikke gå hen at blive dobbeltmoralsk. Med det mener jeg, at det ikke ser smart ud, når Lewis Hamilton pludselig mener, at vi alle skal være veganere for at redde planeten, og det taler han om i en video optaget på hans kæmpe benzinslugende speedbåd.

Sebastian Vettel har været dygtig til at skabe fokus på den helt reelle debat omkring lige rettigheder for alle uanset køn, farve og religion.

DER, HVOR DET I MIN BOG løber lidt af sporet, er, når Aston Martin-køreren bliver lige lovlig miljøbevidst, og når han skal på arbejde, insisterer på at køre på cykel fra hotellet til banen. Hold nu op – når man kigger på hele Formel 1-karavanen som flyver grej og mandskab rundt, så præsterer de på en enkelt weekend at udlede lige så meget CO2 som en middelstor jysk provinsby gør på et helt år.

Talentet har nok heller ikke været lige så langtidsholdbart som hos f.eks. Fernando Alonso. Mens spanieren vejer op for en lille bitte mangel på fart ved til gengæld at være intelligent bag rattet, så lykkedes det slet ikke Vettel på samme måde.

Unge Vettel var helt fænomenal hos Red Bull, og i de år, hvor det jo blev til fire VM-titler, kunne han nærmest gå på vandet. Bilerne, som dengang havde ufatteligt meget downforce, vil jeg mene lå mere til måden, han kan lide at køre bil på.

Sebastian Vettel på podiet for Ferrari i Malaysia i 2015. Foto: Tariq Mikkel Khan

DER, HVOR DET BEGYNDTE at gå ned ad bakke, var faktisk hos Ferrari i sæsonerne, hvor der blev kæmpet med Lewis Hamilton mand mod mand.

Kørefejl i stigende antal begyndte at snige sig ind, og det mindede faktisk lidt om seneste løb fra Charles Leclerc. Hurtig, presser grejet og sig selv lidt for meget, og så ender man i hegnet. Det var jo selvsamme Leclerc, som for alvor knækkede Vettel og viste ham, at de bedste dage var bag ham.

Da de to kørte sammen hos Ferrari, var Vettel den ukronede konge, men unge Leclerc var ganske simpelt hurtigere, især i sæson nummer to de sad overfor hinanden. Faktisk fik Vettel lang snor af Ferrari, som ikke lige med det samme hev tyskeren ned af tronen internt i teamet.

Efter 2020-sæsonen, hvor Leclerc scorede tre gange så mange point som Vettel, synes jeg, at det lå i kortene, at hjelmen burde være lagt på hylden.

Foto: Tariq Mikkel Khan

DE SIDSTE TO SÆSONER hos Aston Martin har ikke pyntet på CV’et, tværtimod.

Sebastian Vettel udtalte forleden, at han ikke længere har lysten til at køre. Han er drevet af at kæmpe med om sejre, siger han. Og er man det, skal man stoppe i tide og ikke bare hygge sig lidt med Formel 1, som det var tilfældet med tidligere teamkammerat Kimi Räikkönen.

Jeg kan ikke se Sebastian Vettel i andre motorsportsklasser end muligvis Formel E, men her vil jeg også mene, at han er skabt til at afslutte en glorværdig karriere.

Så kan han cykle på arbejde og suse rundt i sin racer helt uden at forårsage et større hul i ozonlaget end højst nødvendigt.