Watt: Her er den 'glemte' F1-chance for Kevin

Det ligner en labyrint med for mange blindgyder for Kevin Magnussen.

Vejen til et F1-sæde i 2021 er i hvert fald overordentlig svær at se, men der er en mulighed, som Ekstra Bladets F1-ekspert, Jason Watt, kalder 'spinkel, men ikke helt i skoven'.

Watt er nemlig ude i en meget alternativ rute, som kunne blive redningen i Formel 1 på den lange bane.

- Hvad med at holde sig klar i kulissen, til når vi i 2021 får det næste tilfælde af en kører, som rager coronavirussen til sig?, spørger F1-eksperten i mandagens chat med læserne.

- Vi ved alle, hvordan Hülkenberg blev ringet op og få timer senere sad i Racing Point-bilen. Det genoplivede virkelig tyskerens mulighed for at komme tilbage til et fuldtidssæde i 2021. Så måske Magnussen skal overveje at tage med Formel 1-karavanen rundt og være standby.

Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

- Han vil jo være den kører, som har nemmest ved at hoppe i en bil og være up to speed hurtigst, hvis Hulkenberg altså lander et fast sæde til næste sæson.

Han tror dog mere på en anden løsning for K-Mag.

- Som jeg ser det, er hans bedste håb Indy Car eller sportsvogne i hypercar-klassen. som præsenteres i 2021, lyder det fra Watt.

Magnussen har nu fem løb tilbage i F1-raceren, hvor sidste grandprix køres 13. december.

