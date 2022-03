Watt i himlen: Helt fantastisk!

- Det er en helt fantastisk nyhed!

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, er kendt for at have let til smil, og onsdag aften var det så på overarbejde, da han kunne konstatere, at Kevin Magnussen er tilbage i Formel 1.

- Manden havde helt sikkert afskrevet Formel 1 og havde vendt det ryggen. Og havde heller ikke lysten. Den mister man jo, når man bliver købt ud af russiske milliarder.

- Så hold op, hvor må det være en fed følelse, at man lander en kontrakt igen efter at være købt ud. Det har han så meget fortjent, siger Jason Watt.

Han peger på, at det er en gigantisk chance for Kevin magnussen, der i første omgang ikke skal bekymre sig så meget om, hvorvidt Haas-raceren er konkurrencedygtig. For ham er især et parameter vigtigt:

- Den gode, gamle opskrift: Han skal være hurtigere end sin team-kammerat.

- Nu er han oppe imod Mick Schumacher, der er et beskrevet blad. Hidtil har Kevin kun kørt mod Romain Grosjean, og de kørte lige op. Men nu har Kevin mulighed for at vise sit værd. Det gør det ekstra spændende, at det er overfor en ny team-kammerat, siger Jason Watt.

Det er fantastisk, at Kevin Magnussen er tilbage i Formel 1, mener Jason Watt. Foto: Chris Owens/Penske Entertainment

Han kan også sagtens se, at et comeback åbner flere døre for den 29-årige dansker.

- Det åbner ballet igen. Man ved aldrig, hvad der sker på andre teams, når sæsonen er færdig. Kevins navn er for alvor i spil igen.

- I feltet kører der nogle gamle nisser, som synger på sidste vers. Det kunne være Lewis Hamilton, Fernando Alonso og Sebastian Vettel, hvor sidste salgsdato nærmer sig, siger Watt.

Selvom Haas de seneste to år har været feltets dårligste bil, kan meget ændre sig til denne sæson, hvor alle hold står med nye biler efter en stribe regelændringer og meget få test-timer til at få skruet en hurtig model sammen.

Jason Watt glæder sig til igen at se Kevin Magnussen prøve kræfter med Formel 1. Foto: Claus Bonnerup

I slutningen af februar var der test i Barcelona og fra torsdag til lørdag går det løs igen i Bahrain - med Magnussen bag rattet fra fredag. Der er dog ifølge Watt ikke udsigt til festfyrværkeri.

- Det er Haas' chance for at få en bil, der gør sig bedre gældende end de seneste to år. Men jeg er dog knap så sikker på det, siger han med reference til, at Haas ikke selv udvikler sin bil, men køber stumperne ude i byen.

- Mellem testene på Barcelona og Bahrain har de store teams været hjemme på fabrikken og fremstille nye dimser og optimere bilen. Men når man har købt en Ikea-model, er der længere kommandovej, når en tekniker beder om en ændring. Det er meget sværere, når man er kunde-team.

- Det er både godt og skidt, at der er disse regelændringer - men det kunne omvendt ikke blive værre. Man har så at sige købt et nyt lotto-lod, men om der er gevinst på, kan jeg have svært ved at tro på.

- Selvom Williams og Alpin kan ramme fælt ved siden af, så skal der et semi-mirakel til, hvis ikke Haas skal køre om 19.- og 20.-pladsen, siger Jason Watt.

Senest Kevin Magnussen var i Formel 1, var det i den langsomste bil. Det kan ændre sig til denne sæson - men ikke meget taler for det, påpeger Jason Watt. Foto: Jan Sommer

Men det rykker ikke ved hans glæde over igen at se en dansker i motorsportens kongeklasse - også selvom det skyldes en stribe af tilfældigheder.

- Han skriver kontrakt med Peugeot, der ikke når at blive klar med deres bil. Og det sportsvognsløb, han har kørt i USA, har ikke været et program, der er en kører af hans kaliber værdig.

- Så velkommen tilbage! Det er stort.

LÆS MERE HER: Overgår vildeste fantasi