Watt i stor Formel 1-jubel: - Vil gå over i historien

Jason Watt er ellevild over den nuværende spænding Formel 1, og Ekstra Bladets Formel 1-ekspert mener, at hele fire kørere har en realistisk chance for at vinde VM i år

I WEEKENDEN køres der i Kina Formel 1-grandprix nummer 1000. Sporten har gennem tiden budt på fantastiske dueller mellem teams og kørere, men har i de senere år tit været udskældt for at være alt for domineret af specifikke teams.

I de seneste par år har det specielt været slemt, og Mercedes er blevet bebrejdet for at være alt for dominerende.

Jeg synes faktisk, at vi i 2019-udgaven af mesterskabet oplever, at Formel 1 rent sportsligt aldrig har været bedre. Lad mig her gøre status over, hvad jeg mener verdens hurtigste bilsport, rent sportsligt har budt på gennem tiderne.

I 1950 KØRTE man det første løb i F1, og resten af det årti i biler som var direkte dødsfælder. Sikkerhedsseler og lukket styrthjelm, var der på ingen måde tænkt på, og det var en periode, hvor der døde rigtig mange formel 1-fartdjævle. Juan Manuel Fangio som var datidens Michael Schumacher/Lewis Hamilton, vandt således fem VM-titler. Og ingen kunne røre ham.

I 1960-1970’ERNE skete der virkelig meget på udviklingssiden, og bilerne blev hurtigere og hurtigere år for år. Det betød samtidigt, at der var kæmpestor forskel på de hurtige og langsomme biler i feltet.

En ting som dog var super i den periode, det var, at holdbarheden på grejet var så dårligt, at verdensmesteren slet ikke vandt så mange løb i sæsonen, som vi har set det med Schumacher og Hamilton.

Kørere som Jackie Stewart, James Hunt, Niki Lauda, Nigel Mansell og Emerson Fittipaldi gav folk nogle gode dueller om mesterskabet, og hvis jeg skal pege på noget, som jeg er ked af, at jeg var for ung til at opleve, så skal det være de to årtier.

Ferrari og Mercedes kommer igen i år til at kæmpe om VM-titlen. Foto: Jan Sommer

I 1980-1990’ERNE sad McLaren og Williams tungt på mesterskaberne (hvem skulle tro det, når vi kigger på i dag), og kun Brabham i 81 og Benneton i 94-95 fik takket være Michael Schumachers køreevner en fod med i statistikken. Det var jo i mange år Senna/Prost-æraen, vi taler om. Det var i McLarens storhedstid kun Senna eller Prost, som havde en chance for at vinde VM.

Selvfølgelig var Formel 1 superspændende, men faktum er, at der var lige så stor dominans, som vi har set fra Mercedes i de senere år. Alligevel taler vi om den tid som noget helt specielt, og det mener jeg er lidt pudsigt, når man samtidig kritiserer Mercedes. Men det vi manglede i sidstnævntes dominans, var en værdig konkurrent til Hamilton.

DEN DAG PÅ DONNINGTON: Jeg husker det herrens år 1993, hvor jeg var taget til England, fordi Jan Magnussen havde skaffet mig en testkørsel for sit gamle Formel Opel Lotus-team. Der skulle køres en Formel 1-afdeling på Donnington-banen, og Jan og jeg tog ud for at se på og tog opstilling i chikanen for enden af langsiden.

Valtteri Bottas ligner i år en mere moden udgave af sig selv. Måske kan han udfordre Lewis Hamilton over en hel sæson. Foto: Ritzau Scanpix

Williams var totalt dominerende det år, og stakkels Senna i hans McLaren/Ford var så bagud på hestekræfter, at det var sørgeligt.

Men skæbnen ville, at det denne søndag var regnvejr, og hvis man ikke kan huske, hvad der skete på første omgang i det løb, så skal man skamme sig og bagefter skynde sig at tjekke YouTube og søge på dette løb. Begge Roskilde-drenge fik kilden det samme sted i bukserne, og det øjeblik taler vi stadig om.

FRA 00’ERNE og frem til i dag har det stort set været et skue i total dominans fra enkelte teams. Først fra Ferrari og især Michael Schumacher som snappede mesterskabet fem gange i streg.

Dengang var nok den mest dominante periode fra en enkelt kører, og selvom det var tilfældet, så var Ferrari alligevel af den overbevisning, at der var en klar fordeling af pladserne i teamet. Schumacher var generalen, og den anden kører fik lov at vige til siden, hvis denne var foran.

Så kom Renault og Alonso på banen i et par år, og herefter Brawn som tog fusen på alle med deres superbil, som var klasser bedre end resten med deres aerodynamiske genistreger.

Sebastian Vettel har i denne sæson fået en ny holdkammerat i skikkelse af Charles Leclerc (baggrunden). Også de to ser ud til at ligge tæt på hinanden i forhold til kvalitet og fart. Foto: Ritzau Scanpix

MERCEDES ÜBER ALLES. Ja jeg kan sgu også blive lidt træt af at se Mercedes løbe med det hele, imens resten af feltet halter efter fordelt i grupper med stor spredning. Med henblik på det sidste skal vi her finde en stor del af årsagen til, hvorfor jeg mener, at 2019 tegner til at blive et af de mest spændende i historien.

Midterfeltet er jo i år virkelig blevet tæt, og jeg synes, at det er en fryd for øjet, at se hvor tæt de er i gruppen ’best of the rest’.

Hvis vi trækker Mercedes, Ferrari og kun lige akkurat Red Bull fra som de urørlige i toppen, er resten af feltet (på nær stakkels Williams) jo på dagen i stand til at blive ’best of the rest’ – det er da fantastisk. Samtidig så er kørersammensætningerne rigtigt godt matchet, så selv med betalingskørere, så er det sørme tæt.

Mercedes og Ferrari sætter i år stor fed streg under, hvorfor det blive en fed sæson.

De to er som teams virkelig godt matchet, og hvor man kan sige, at Ferrari måske har den hurtigste bil, så er det som om at Mercedes er de kloge, som på løbsdagen kan få mere ud af ’pakken’ og derfor vinder grandprixer.

Sebastian Vettel har udsigt til heftig konkurrence fra holdkammeraten Charles Leclerc. Foto: Ritzau Scanpix

OG SÅ SER vi i år, at Bottas er vågnet op og giver Hamilton kamp til stregen, det er jo også en fryd at være vidne til. Det overgås så endda af Ferrari, som i Leclerc har fundet manden, som ikke bare spiller andenviolin, så nu har vi hele fire kørere, som reelt kan siges at have en god chance for at vinde VM.

Det tror jeg simpelthen ikke, at man har kunne sige om noget andet år i sporten, og derfor glæder jeg mig til at skulle tidligt op søndag morgen og se noget ræs i en sæson, som vil gå over i historien.

