Watt ikke i tvivl: Forgyld Kevin ellers smutter han

Hvis Haas vil være sikker på at beholde Kevin Magnussen, skal teamet forgylde ham med en ny treårig kontrakt.

Det er Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watts, velmenende råd til teamchef Günther Steiner.

- Når jeg mener forgylde, skal Kevin Magmussen have en klækkelig lønforhøjelse, siger Jason Watt.

Selv om alt tyder på, at Kevin Magnussen også i næste sæson skal køre i den amerikanske Haas-racer, vil der være himmelvid forskel på, om danskeren vil have kontraktudløb i 2019, eller om han er startet på en ny treårig periode.

- Hvis Haas ikke kommer med en ny kontrakt, men nøjes med at udnytte deres option, smutter Kevin Magnussen, vurderer Jason Watt, der som de fleste andre har svært ved at overskue, hvordan den store kabale om de ledige Formel 1-sæder vil gå op.

Problemet er ifølge ham, om Ferrari vil sige farvel og tak til finnen Kimi Räikkönen for lang og tro tjeneste i Formel 1.

Så skal Ferrari give monegaskeren Charles Leclerc chancen, selv om Jason Watt ikke er tilhænger af teamets mangeårige personalepolitik med en stjerne (læs: Sebastian Vettel) og en løjtnant.

Sådan et system blev skabt under Michael Schumacher-epoken, hvor først irske Eddie Irvine og derefter brasilianske Rubens Barrichello var en decideret andenkører.

Ferrari har siden Michael Schumacher-tiden altid haft en førstekører, men derfor kan man sagtens sige tak for hjælpen. Michael Schumacher og Rubens Barrichello 'shake hands'. Foto: AP

Red Bulls forfremmelse af egen juniorkører hos Toro Rosso, Pierre Gasly, blev det åbenlyse valg, som blev gjort nemmere af, at den unge franskmand kørte fornemt i det sidste løb inden feriepausen i Budapest og blev sekser foran Kevin Magnussen.

Når Lawrence Stroll sammen med en række investorer har købt sig ind i Force India, vil sønnike Lance Stroll følge med og forlade Williams.

Hos sidstnævnte er fremtiden usikker til Jason Watts store bekymring, fordi det var teamet, som inden hans famøse motorcykelulykke havde inviteret til en testkørsel med henblik på en Formel 1-karriere.

- Et bud kunne være, at Williams mod at få rabat på motorerne fra Mercedes overtog Mercedes' juniorkører, Esteban Ocon, der ellers kan ende som sorteper, siger Jason Watt.

- Selv om McLaren vil lade Lando Norris køre fredagens formiddagstræning på Spa, er jeg ikke sikker på, at han også skal køre McLaren i næste sæson. Jeg kunne se ham 'udlånt' til Toro Rosso.

- Hvis der er en kører, der har fået tæsk af makkeren i den forløbne sæson, er det Stoffel Vandoorne, men efter at Fernando Alonso har meddelt sit farvel, kunne jeg godt forestille mig, at McLaren ville beholde ham ved siden af Carlos Sainz jr.

- Selv om Force India med farmand Strolls ankomst har fået penge, vil teamet gøre meget for at beholde mexicaneren Sergio Perez, der kan køre stærkt og har penge. Det vil betyde farvel til Esteban Ocon, siger Jason Watt, der kalder det for Romain Grosjeans held, at Haas er Formel 1's mest loyale team af alle.

Derfor skal franskmanden, der ellers er på vej til at generhverve det lidet flatterende efternavn Crash-jean, heller ikke ud og finde nyt job.

Det er et af budene fra Jason Watt, som synes, at den store kørerkabale lige nu kan minde som et skolebal, hvor de pæneste piger er taget, og det er de uafhentede, som står tilbage.

