Watt: 'Kevins nye fjender'

KEVIN MAGNUSSEN og resten af Formel 1-feltet har i mine øjne fået nye fjender i form af sæsonens nye løbsdirektører.

Efter fadæsen ved sæsonfinalen i fjor røg Michael Masi ud på røv og albuer, og det synes jeg var helt fortjent. Manden satte sportslig underholdning over reglementet og bøjede det i en sådan grad. at det endte med at afgøre VM.

Max Verstappen havde været mega uheldig med at udgå flere gange og havde med sin fart hen over sæsonen fortjent at vinde VM, men det er altså ikke dommernes job at forære en kører et mesterskab.

Michael Masi viste sig at være for let påvirkelig i sine domme. Han blev nærmest hjernevasket af teambosserne under løbet, når sidstnævnte kaldte på radioen og brokkede sig over det ene og det andet.

Det var et helt diskussionsforum, når Toto Wolff, Christian Horner eller andre teamchefer under løbet forlangte straf til konkurrenterne. Det løb mange gange helt af sporet.

Eduardo Freitas og Niels Wittich dømmer ikke helt som Jason Watt og de rutinerede kørere ønsker det. Foto: Florent Gooden/Ritzau Scanpix

MEN DE TO nye dommere, Niels Wittich og Eduardo Freitas, er faktisk for meget i den modsatte grøft.

Nu er det hårde straffe for det ene og det andet og ingen lyst til at lytte til kørernes behov. Senest i Østrig var det en ren fadæse, hvordan der blev delt straffe ud for at overskride de hvide linjer, som afgrænser banen. At straffe Sergio Perez efter kvalen og derved fratage Gasly muligheden for at køre Q3 – det var ikke kønt.

Ej heller synes jeg, det var klædeligt i løbet at give enkelte kørere tidsstraffe, uden de havde fået de ellers fem varslede foregående advarsler. I det hele taget er det lidt af en rodebutik i dommerkontoret.

SIDELØBENDE MED ovennævnte truer FIA præsident Mohammed ben Sulayem med at slå hårdt ned på Lewis Hamilton, hvis han ikke fjerner sine smykker, før han sætter sig i bilen.

Det kan godt være, at englænderen har sluppet afsted med den slags unoder i mange år, men der står altså i reglerne, at man ikke må have bling-bling på, når der køres motorløb, lød det fra ben Sulayem. Og så må man for resten heller ikke have almindelige underbukser på under sine lange brandhæmmende underhylere – fy ha da da. Måske man kunne kigge på reglerne og justere lidt.

Tilbage til det nye dommerpar, så må jeg sige, at det bærer lidt præg af en duo, som har sat sig for, at NU skal de nok vise lømlerne på banen, hvor skabet skal stå. Men på mig virker det som en kikset måde at forsøge at sætte sig i respekt på.

SENEST VAR DET på et kørermøde, hvor de gamle garvede rotter Fernando Alonso og Sebastian Vettel forsøgte at forklare dommerne, at der var for store forskelle i de straffe, der uddeles.

Vettel synes på ingen måde, dommerne var lydhøre, og han smuttede derfor fra mødet. Det kostede en bøde på næsten 200.000 kroner, den er dog gjort betinget.

Alonso har udtalt, at han mener, dommerne burde være folk med mere erfaring, og at man ikke bør skifte dommer fra løb til løb. Det blev han så tvunget til at undskylde for at sige.

Men jeg mener, den spanske stjerne har fat i det helt rigtige.

Dommere bør have mere erfaring med selv at have siddet bag et rat i motorsport af høj kaliber, og så er man nødt til at have noget mere ensartethed i de straffe, som uddeles. Og begge dele mangler på dommerkontoret lige p.t.

Kevin og de andre Formel 1-stjerner kan ikke være tilfredse med de nye dommere. Foto: Tariq Mikkel Khan

PÅ SILVERSTONE slap kørerne billigt for at give lidt ’skulderskub’ til konkurrenterne, mens samme aggressivitet prompte blev straffet i Østrig ugen efter. Det er ikke nemt at navigere i som kører.

I Østrig blev George Russell straffet for at trænge Sergio Perez af banen. De fleste racerkørere kunne få øje på, at det er Perez selv, som ikke giver Russell meget plads i indgangen af svinget og derved selv bærer sin andel i, at han ender i gruset.

Max Verstappen slap omvendt for kørsel af samme kaliber mod Mick Schumacher ugen forinden på Silverstone.

Lyt nu til kørerne og især de gamle garvede, som trods alt har været i gamet længe nok til at blive taget med til bords, når man skal tale om, hvad den røde tråd skal være.

Formel 1’s eller så fine slogan #weraceasone (vi kører som én samlet flok) runger sørme hult, når der er så åbenlys splid mellem kørere og dommere.

Circuit Paul Ricard

Mange sving og højt dækslid kræver meget af både kører og grej. Altid masser af action, især i banens første sektor, hvor der kan overhales indenom og udenom. Også chikanen midt på langsiden er et sted, hvor mange dueller skal afgøres.

For enden af Mistral-langsiden har vi det hurtigste sving i verden, som tages med speederen i bund, og med næsten 300 km/t. trækker det over 5G. Lidt for nemt at køre ud over banegrænserne, idet der stort set er asfalt overalt.

