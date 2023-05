Watt: Kræver markant ændring

Nutidens Formel 1 hører ikke hjemme i Monaco, biler er blevet for store og for hurtigt, og det bør man tage konsekvensen af

I denne weekend kører Formel 1 i Monaco, som de har gjort lige siden 1929, men jeg synes, at bilerne i deres nuværende form intet har at gøre i fyrstendømmet.

De seneste år - hver gang reglementet er blevet ændret - har man forøget størrelsen på bilerne, og de er nu alt for store.

Jeg synes dog, at selve løbet og det historiske ved hele weekenden gør, at man bør kigge på løsninger, som kan gøre, at løbet kan blive på kalenderen.



Der er Formel 1-chefer, som mener, at man ikke bør røre ved layoutet og bare lade tingene være, og der er andre, der mener, at man slet ikke bør køre her. Bilernes størrelse er der selvsagt ikke noget at gøre ved, så jeg mener, at man bør kigge på at lave selve banen lidt om.

Der er for få steder at overhale i Monacos smalle gader. Foto: James Moy/Ritzau Scanpix

Annonce:

Når man kommer ud af hårnålen og umiddelbart efter har rundet højresvinget, er det faktisk muligt at lave en ændring og dreje til venstre i stedet for højre ind i tunnelen og på den måde køre rundt om monumentet, som står og pynter.

På den måde vil man forlænge langsiden med 40-50 meter, og det, tror jeg, kan gøre en forskel, hvilket vil være et forsøg værd.

Søger man lidt på nettet, er det faktisk også muligt at finde fornuftige forslag til at forlænge banen væsentligt ved at dreje til venstre ved banens næstsidste sving (Rascasse).

Så vil man kunne køre ned langs havnekajen og få yderligere to langsider, som går helt lige ud. Netop det sidste er, hvad banen har brug for - langsider som går i en helt lige linje og ikke buer. Det ville kunne give de overhalinger, vi savner så meget.

Jeg er stor tilhænger af sidstnævnte forslag og mener, at man seriøst bør overveje at foretage disse ændringer.

Kan det ikke lade sig gøre, og tingene overhovedet ikke kan ændres, så er der kun en ting at gøre: At fortsætte som det er nu.

Annonce:

Kevin Magnussen starter 17'er søndag. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

som racerkører helt legendarisk. At sætte en hurtig omgang sammen her kræver ALT af en kører, og når det lykkes, er der ikke nogen mere tilfredsstillende følelse.

I denne weekend er det faktisk 25 år siden, at jeg i datidens Formel 2 formåede at sikre mig pole-position. At jeg efterfølgende førte løbet suverænt, men kørte i hegnet i Casino-svinget og udgik; det er en historie til en anden gang.

Alle kørere elsker banen, og det er der en grund til. Den får det bedste frem i form af adrenalinsus og -kick.

Hvis en Formel 1-kører eller en hvilken som helst anden racerkører kunne vælge et sted, de kunne få lov at vinde et racerløb – så ville alle vælge Monaco.

De mange luksuriøse yachter ligger til kaj få meter fra racerbanen. Foto: James Moy/Ritzau Scanpix

Det er også her, hvor der til tider sker forskydninger i hierarkiet, og vi ser kærkomne overraskelser. Selve løbet bliver til tider simpel paradekørsel, men det gør, at pitstop-strategi bliver supervigtig.

Tør man satse lidt, kan der 'spilles' lidt på, hvornår og hvor mange gange, der kommer safetycar.

Annonce:

Det, som for alvor kan give os uforudsete resultater, vil være biler i hegnet og safetycar på banen to-tre gange, og det, tror jeg, er der en kæmpe chance for kommer til at ske.

Bilerne er så hurtige og så tunge, at vi talrige gange har set kørerne dreje ind i svinget og fuldstændigt tabe bagenden på bilen i en 'overstyring'. Det koster i 90 procent af tilfældene en tur i hegnet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Circuit de Monaco

Filmstjerner og musikkens hotte navne flokkes i fyrstedømmet i grandprix-weekenden og ser op til motorsportens superstars.

Her skal der køres få centimeter fra autoværnet, og som kører er der ingen langsider til at nå at slappe af i bare et kort sekund

Op ad bakken mod Casino Square-svinget samt den sidste del rundt om Swimmingpool-komplekset er banens nøgleområder. Gennem tunnelen og nedbremsningen til chikanen er også ganske særlig.

110 procents koncentration eller autoværnet angriber dig - jeg taler af erfaring.

SE OGSÅ: F1-stjernernes skjulte budskaber