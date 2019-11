Watt langer ud: Han har ikke fortjent bedre

Nico Hülkenberg kan takke sig selv for, at han er ude af Formel 1 til den kommende sæson, mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt

NICO ’HULKEN’ Hülkenberg er fortid i Formel 1, fordi han spillede for højt spil og blev taber i stoledansen, som fandt sted om de sidste mulige sæder til 2020.

Jeg er ikke i tvivl om, at tyskeren drømte om, at alexander Albon skulle ryge ud hos Red Bull, som så forhåbentligt var så træt af unge talenter, som ikke leverer, at de i stedet ville kigge på ham. En anden tålelig løsning kunne have været Alfa Romeo som springbræt til et Ferrari-sæde, når Vettel træder tilbage. Men heller ikke her kom døren på klem.

OG SÅ VAR DER rygter om et muligt Haas sæde til 2020, men det blev heller ikke til noget, og nu er det slut for manden, som det engang så så lyst ud for. Selvom tyskeren var et lovende talent i de tidlige år op gennem rækkerne i formel-sporten, må man sige, at det i Formel 1 aldrig blev til det store gennembrud.

Efter en super vellykket test for Williams i 2009 blev den regerende GP2-mester tilbudt en kontrakt for 2010, og alt så lyst ud. Men året blev til noget af en endefuld af teamkammeraten Rubens Barrichello, og Hülkenberg blev afskediget efter sin debutsæson.

MEN NØJAGTIG som det var tilfældet med Kevin Magnussen – som led samme skæbne efter sit første år – fik Hülkenberg igen sikret sig en sæson efter et år på sidelinjen, denne gang hos Force India. Her fik tyskeren opbygget sig et ret godt renommé, idet han havde overtaget over teamkammeraterne de følgende tre sæsoner. Men herfra synes jeg, at formkurven stagnerede alvorligt.

De seneste fem sæsoner (2019 inklusive) har Hulken blot en eneste gang formået at slutte foran sin teamkammerat i VM-stillingen. 2018 var dog året, hvor han faktisk var ret godt kørende i Renaulten, og Carlos Sainz blev slået, så jeg var spændt på at se tyskeren op imod Daniel Ricciardo i år.

I de seneste fem sæsoner har Nico Hülkenberg kun slået sin teamkammerat en enkelt gang, pointerer Jason Watt. Foto: Ricardo Moraes/Reuters/Ritzau Scanpix

JEG VED GODT, at Renault ikke altid er lige fair mod begge biler i deres stald. Det kan enhver dansker nok huske fra året, hvor Magnussen sagde nej tak til en kontraktforlængelse hos det franske team, og straks herefter var middelmådige Jolyon Palmer hurtigere end K-Mag.

Jeg ved personligt, at Kevin fik noget værre bras at køre i.

Den eneste sammenligning mellem de to Renault-biler var faktisk, at de begge var gule. Det franske hold ville gerne have en masse millioner op af lommerne på Palmer til året efter, og denne metode blev så benyttet.

JEG TROR dog ikke på, at helt samme skæbne har overgået Hülkenberg i år, men jeg vil dog skæve lidt til, at der helt sikkert har været større interesse i, at Daniel Ricciardo skulle gøre det bedst af de to gule biler.

Så hvis der har været nye udviklingsstumper til blot den ene bil, er de helt sikkert ikke tilfaldet Hülkenberg.

Nico Hülkenberg kunne i 2020 sikkert sagtens have siddet i en Haas-bil ved siden af Kevin Magnussen, men snakken mellem parterne strandede på grund af Hülkenbergs høje lønkrav, og her, synes jeg, at der var flere tabere.

Haas kunne virkelig godt bruge et sæt friske øjne med henblik på at udvikle bilen, og Hülkenberg kunne medbringe både erfaring og indsigt fra et stort team, baseret på hans viden fra de seneste år hos Renault.

Nico Hülkenberg skal finde sig noget andet at tage sig til end at køre Formel 1. Foto: Jan Sommer

KEVIN MAGNUSSEN er p.t. i en situation, hvor han i mine øjne leverer på et højt niveau i Haas-bilen, men det er altså svært at få øje på, når det, som udspiller sig, som regel er, at K-Mag kvalificerer bilen længere fremme, end den har løbstempo til at kunne bakke op. Så man kan egentlig tale om, at det på en måde er lidt tragikomisk, at Magnussen er så god i kvalen, at vi ved, vi kommer til at se ham ’bakke’ i selve racet.

OG SÅ ER DER den ubekendte faktor Romain Grosjean. Det gør ikke noget specielt godt for Kevin, at Grosjean har haft perioder, hvor han laver dumme fejl og afkørsler og falder totalt igennem. For selvom han måske er hurtig, så er hans agtelse faldet så meget, at Magnussens præstationer ikke helt får englene til at synge – for hvor god er ham Grosjean egentlig nu om dage?

Derfor ville jeg for Kevin Magnussens skyld gerne have set Nico Hülkenberg i en Haas i 2020. Så kunne Kevin virkelig få muligheden for at vise sine kvaliteter direkte op imod en kører, som det vil give respekt at kunne slå.

Men nu ser det ud til, at Hülkenberg ender sine dage som DTM- eller Formel E-kører, og det er han i min bog selv ude om.