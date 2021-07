Watt: Lav reglerne om

Pas på med, at for mange nidkære regler ikke dræber spændingen, mener Ekstra Bladets F1-ekspert Jason Watt

I GAMLE DAGE var racerløb sgu en mandesport, hvor man kunne gå til stålet, men nu om dage må man nærmest ikke kigge forkert på hinanden, før man får en straf.

Sådanne kommentarer møder jeg ret ofte.

Jeg er tilbøjelig til at være enig, især ovenpå grandprixet i Østrig, hvor FIA uddelte straffe til højre og venstre. Min frygt er, at man ødelægger oplevelsen for fans og ikke mindst kørerne.

PÅ DEN ANDEN side kan jeg godt se, at motorsport ikke kan være helt lovløst, der er nødt til at være visse regler. Sikkerheden skal være i højsædet, men der skal samtidigt være plads til at køre en smule kontant, så vi ikke ender med ren paradekørsel.

I Østrig for 14 dage siden, så vi Lando Norris og Sergio Pérez som hovedrollerne i snakken om, hvad der er acceptabel kørsel, og hvad som ikke er. Personligt mener jeg ikke, at Lando Norris burde have været straffet for at trænge Pérez af banen i sving fire, men det er nu engang sådan, at man ifølge reglementet bør gøre det. Kører to biler side om side, skal de to biler respektere hinandens linje og efterlade plads.

Straffen til Lando Norris i Østrig betød, at dommerne var nødt til at skride ind i lignende situationer senere i løbet. Foto: Mark Sutton/McLaren Racing

I SITUATIONEN mellem Pérez og Norris forsøger mexicaneren sig på ydersiden, men briten kører så hurtigt ind i svinget, at hans bil ender helt ude ved kanten, så der er ikke plads til Perez.

Da Pérez senere skulle forsvare sin position overfor Charles Leclerc, synes jeg dog, at mexicaneren kører lidt mere klodset, da han med fuldt overlæg lader sin bil glide ud i Leclerc. Som racerkører er det tydeligt at se, at Perez gør det med vilje.

UANSET HVAD mener jeg, at der bør være plads til den slags kørsel for ikke at dræbe spændingen. FIA bør lave andre regler, som passer bedre til, hvad kørerne synes de kan leve med. Jeg er sikker på, at ni ud af ti kørere i feltet ville forsvare deres position på nøjagtigt samme måde, som både Norris og Pérez gjorde det.

Jeg tror på, at man kunne have et mere flydende reglement, hvor det fra gang til gang bliver aftalt mellem FIA og kørerne, hvilke spilleregler der køres efter på banernes forskellige sving. Lidt ligesom der ved hvert løb udstedes en bulletin vedrørende ’track limits’.

Lando Norris nåede stadig på podiet trods sin straf. Foto: Mark Sutton/McLaren Racing

HAVDE MAN gjort sådan i Østrig og taget kørerne med på råd, kunne man i fællesskab have aftalt, hvorvidt der skulle gives plads til en håbefuld konkurrent på ydersiden i sving fire. Jeg tror faktisk på, at kørerne ville sige, at man ligger, som man har redt, hvis man forsøger sig der.

Når man racer derudaf og bare gerne vil forbi en langsommere kører foran, vil man forsøge sig med hvad som helst. Men alle i feltet ved, at der er en stor risiko forbundet ved at prøve en overhaling udenom, og sådan skal det blive ved med at være.

ÅNDSSVAGE REGLER som at straffe Yuki Tsunoda to gange for at køre 20 centimeter over den hvide linje ved pitindkørslen bør virkelig også laves om til, at man i det enkelte tilfælde vurderer, om køreren har opnået en fordel. Hvis ingen fordel, så ingen straf.

SIDST ER DET et komplet latterlige pointsystem, hvor en kører med 12 strafpoint skal sidde over i et grandprix. Problemet er, at hvis man kører for stærkt i pitten under en fri træning, kan det koste strafpoint. Det svarer til at få et klip i kørekortet, hvis man parkerer ulovligt – ergo hul i hovedet.

Sammenslutningen af kørere burde gå i samlet flok til FIA og forlange en tilpasning af reglementet.

Silverstone Circuit

En af de gamle, som har nydt godt af en ansigtsløftning. Det er faktisk i den nyeste sektion (sving 3-5), at vi ser flest overhalinger. Hastighederne er høje i mange sving, så der kræves god downforce, men kombineret med langsiderne, er det tit et svært kompromis.

Stadig et af de mest besøgte F1-løb på hele året, men en hel speciel stemning især for Lewis Hamilton på hjemmebane.