Watt: Når racisme-debatten tager overhånd

JEG SER INGEN, som tør taget bladet fra munden og sige, at der er tendens til en overreaktion, når racismen viser sit ikke særligt kønne ansigt. Motorsporten har på det seneste oplevet episoder med racisme, hvor jeg synes, man er gået for vidt i en modreaktion.

Nu er jeg selv mulat med en dansk mor og en sort/mørk/brun - hvad tør man snart bruge af ord - far.

JEG BLEV SOM LILLE knægt i skolegården kaldt ’neger’, ’sorte Sambo’, og hvad der ellers var kækt at kalde sådan en som mig. Jeg har senere som ung mand mange gange stået med ti venner i kø til et diskotek, og sjovt nok var jeg den eneste, som ikke måtte komme ind. Enten var det mine gummisko, den var gal med, eller også var det mine jeans, som ikke var acceptable.

NOGLE UDSMIDERE var ærlige nok og sagde: ’Vi har haft problemer med sådan nogle som dig’.

I de glade 90’ere var der ingen MeToo og andre bevægelser, som kunne varetage mine sårede følelser, men jeg skal love for, at der nu om dage er hårde straffe til racisterne - og nu også i motorsporten.

SENESTE TILFÆLDE med Nelson Piquet, som sidste år i et interview har brugt et nedladende racistisk ladet udtryk om Lewis Hamilton, er på ingen måde o.k. Men selv som halv sort bliver jeg en smule overrasket over alt den spalteplads, debatten får. Folk står i kø for at få lov til at fordømme episoden.

Jason Watt på besøg i Haas-garagen. Foto: Jan Sommer

SIR LEWIS Hamilton udtaler, at han tit og ofte er skydeskive for racistiske kommentarer, og jeg tænker, at det nok er de færreste, manden taler med, som er racistiske lige op i mandens ansigt. Så jeg gætter på, at det er kommentarer på nettet, han hentyder til, og her kan jeg bare sige ’velkommen i klubben’.

ALLE OFFENTLIGE personer er udsatte for hadefulde kommentarer, og folk skyder med det, som ligger dem først for. Er du Nikita Mazepin, er du den russiske albino, og er du Max Verstappen, er dine læber for store. Og er du Lewis Hamilton er du mørkere end de andre.

Der skal ikke være frit lejde for racistiske kommentarer, men man kommer det aldrig helt til livs.

FORELØBIGT HAR Lewis Hamilton, godt med rygstøtte fra Formel 1-ejerne og flere teams og midt i sportslige udfordringer med bil og hurtig teamkammerat, fået lejlighed til at styre debatten hen mod racismen. Han kræver, at teams og arrangørerne skrider til handling nu.

Den engelske stjerne mener ikke, at sportens tidligere stjerner skal have taletid omkring en sport, som han mener nu om dage er en ganske anden, end den de deltog i.

HAN NÆVNTE blandt andre Sir Jackie Stewart, som for nyligt udtalte, at han mente, Hamilton burde overveje at stoppe karrieren. Der var dog intet racistisk i den udtalelse, og jeg tror, Hamilton skal være forsigtig med at tilskrive al kritik som værende racistisk.

Handling mod racisme synes jeg faktisk, der er masser af.

SENEST ER DET Formel 2-køreren Jüri Vips, som er kommet galt afsted. At sidde online og spille computerspil og komme med nedsættende kommentarer (N-ordet) og sige, at en pink kasket er bøsset; det er godt nok dumt.

Han røg så også prompte direkte ud af Red Bulls juniorprogram, og efterfølgende har selveste Formel 2-organisationen skrevet på sociale medier, at de er overraskede over, at Vips' team overhovedet vil lade ham fortsætte med at køre hos dem.

JEG SYNES FAKTISK, at den straf er alt for hård.

Tving dog knægten til at undskylde for rullende kameraer og idøm ham en bøde og fem pladsers gridstraf til næste løb og lad ham lære af sin fejltagelse, uden at det skal ødelægge hans liv.

Jüri Vips fik sin F1-debut i maj under en træning i Spanien, men er nu ude af Red Bulls program, og Liam Lawson er ny tredjekører. Foto: Siu Wu/Ritzau Scanpix

MAN BØR IKKE tage nedladende ord i sin mund, men jeg synes, der er en stor forskel på straffen i forhold til, hvilke minoritetsgrupper man fornærmer.

I 2021 kaldte Max Verstappen en konkurrent mongol og retarderet i en radiomelding til sit team. Det kan Red Bull, Formel 1 og mange andre åbenbart godt leve med.

EN SPORT, som så gerne vil være stueren, burde nok også kigge lidt på, hvilke lande man vælger at køre løb i. Mange lande, som undertrykker befolkningsgrupper og har slavelignende tilstande til dem, som bygger Formel 1-banerne, går åbenbart også under radaren.

