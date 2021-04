Watt nedsabler verdensstjerne: - En færdig mand!

To løb. To anonyme indsatser. To runde nuller på pointkontoen. Og så blev han tilmed slået af holdkammeraten på alle parametre.

Det er de barske fakta for Formel 1-stjernen Sebastian Vettel, der i denne sæson tørner ud for Aston Martin efter fem år hos Ferrari.

Han nåede aldrig at blive verdensmester hos det italienske topteam, og det bliver han med al sandsynlighed heller ikke hos sin nye arbejdsgiver.

Sæsonen er således startet miserabelt, og det tyske racer-ikon, der fra 2010 til 2013 vandt fire verdensmesterskaber på stribe for Red Bull, ligner en mand, der nærmer sig garagen i overført betydning.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sebastian Vettel får ikke meget fart ud af Aston Martin-raceren. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, er i hvert fald ikke i tvivl. I sin ugentlige chat med brugerne måtte han flere gange parkere den 33-årige tysker i bås med triste konklusioner.

- Stakkels Vettel er en færdig mand. Det er snart meget længe siden, han har leveret noget godt. Han laver tilmed mange fejl og ligner en mand under pres, lyder dommen fra Watt.

Han frygter, at Vettels tid hos Aston Martin kan slutte brat, hvis motiviationen pludselig sættes i bakgear.

- Jeg ved ikke, om Vettel holder til det her rent mentalt. Men for eftermælets skyld håber jeg han bliver året ud. Han sidder nok også og klynger sig til håbet om, at det hele går hans vej i et løb lige pludselig, forklarer Watt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Som Red Bull-stjerne væltede Sebastian Vettel sig i succes. Fire verdensmestre på stribe blev det til i årene 2010-2013. Her ses han efter en erobret pole position i Ungarn i juli 2010. Foto: Bela Szandelszky/Ritzau Scanpix

I øjeblikket er der dog ikke meget, som tyder på det. Aston Martin-raceren ligger i forvejen i den tunge del af feltet, og når holdkammeraten Lance Stroll tilmed får betydelig mere ud af materialet end Vettel, synes der lang vej op af hullet.

- Man håbede nok på, at han ville få en opblomstring, men den er godt nok udeblevet. Mange taler om, at han har været en dyr dreng at få på holdet, men man skal også kigge lidt på, at han garanteret har tiltrukket mange sponsorkroner og på den måde betaler sin egen løn, siger Watt.

Sebastian Vettels næste mulighed for at søge oprejsning finder sted 2. maj, hvor det portugisiske grandprix afvikles på Autódromo Internacional do Algarve.

