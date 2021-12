Watt: Og mesteren bliver ...

KAMPEN OM mesterskabet har sjældent været mere spændende.

Fronterne er trukket op, endda skarpt. Der har været talt meget om, hvad Max Verstappen eller Lewis Hamilton har gjort rigtigt og forkert igennem sæsonen, og jeg kan finde fejltrin i begge lejre.

MAX VERSTAPPEN burde allerede nu være verdensmester. Han har langt ind i sæsonen haft en Red Bull-bil, som for en gangs skyld var en smule bedre, end det Mercedes kunne mønstre. Det er dog blevet til for mange episoder, hvor hollænderen er taget hjem fra et race med nul point i bagagen.

Jeg synes, at Verstappen ofte kører meget kompromisløst, og det har kostet buler og skrammer, men han har sørme heller ikke været forskånet for uheld; værst var det med punkteringen i Baku.

Max Verstappen holder de bedste kort på hånden, men skal håbe på en safetycar til at forlænge livet en smule på sin soft-dæk. Foto: Jan Sommer

DA MESTERSKABET nåede Silverstone i juli havde Verstappen en massiv føring på hele 32 point, og da han tog sejren i sprintløbet, så det sort ud for Hamilton.

Mit bud er, at englænderen ved starten af hovedløbet tænkte, at ’nu vil jeg ikke finde mig i at blive trynet længere, og slet ikke på min hjemmebane’. Sammenstødet mellem de to vil jeg hovedsageligt give Hamilton skylden for. At Hamilton fik ti sekunders straf og alligevel vinder løbet, kan jeg godt se, er sportsligt unfair.

Der er op til dette løb blevet indskærpet, at FIA i henhold til reglerne kan straffe en kører ved at fratage point. Det er ikke set siden 1997, hvor Michael Schumacher forsøgte at køre Villeneuve af banen i forsøget på at vinde VM. Men i min bog kunne man godt have frataget Hamilton tre-fem point ovenpå Silverstone-episoden.

LEWIS HAMILTON og Mercedes er kommet stærkt tilbage ovenpå en skidt sæsonstart. Jeg synes, at Hamilton generelt er en ret fair kører, som i de seneste par år mange gange har trukket sig, når Verstappen kører sin alt eller intet-stil.

Går man på ydersiden af Verstappen ind i et sving, kommer man ikke først ud; det er bare et faktum. Det har Hamilton tacklet klogt, og jeg kan godt forstå, at der har været episoder, hvor han har bidt igen og ikke har ladet sig kyse.

DEN REGERENDE verdensmester er klart den mest udspekulerede, når hjelmen er taget af, og der tales med pressen. Han planter elegant små stikpiller til Verstappen, uden at det bliver usympatisk. Et lille eksempel var, da han fortalte, hvordan han kan huske at være mega nervøs og ikke sove i ugerne op til, at det første VM skulle i hus.

Lewis Hamilton starter umiddelbart på det bedste dæk, og man må aldrig undervurdere den snu brite og sejrsvante Mercedes. Foto: Jan Sommer

To kørere med hver deres fremgangsmåde og personlighed, men begge ufatteligt dygtige racerkørere. I min bog vil den af de to med flest point og mesterskabet i hus søndag aften være den fortjente vinder. Hvis altså det hele foregår med værdighed og uden svinestreger.

RED BULL og Verstappens plan er at komme bedst ud af hullet på deres soft-dæk og vil på den måde forsøge at kontrollere løbet fra front. Det kan jeg godt se lykkedes, men det er en risikabel dækstrategi.

Hamilton skal starte løbet på medium-dækket og bliver det et løb uden safetycar-perioder, kan Hamilton håbe på, at Red Bull-bilen spiser lige så meget dæk, som det var tilfældet i Saudi Arabien. Så skal det nok blive spændende.

SE OGSÅ: Taktisk genistreg: Stor fordel i VM-gyser

MIT BUD PÅ MESTEREN ER: Max Verstappen, hvis han får held til at give sine dæk pusterum med lidt safetycar-perioder, og hvis ikke Red Bull har sat bilen alt for aggressivt op, så det slider dækkene alt for hurtigt.

Med et løb uden safetycar-pauser, er mine penge omvendt på, at Lewis Hamilton kommer stærkt mod slutningen af løbet, og indhenter Verstappen og tager sin ottende VM-titel.

LÆS HER om de ti mest ophidsende finaler i Formel 1 - på alle leder og kanter