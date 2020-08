Watt om Haas: - Overrasket og forundret

Der var høje forventninger til Haas-teamet til Spaniens Grand Prix søndag hos Ekstra Bladets formel-1 ekspert Jason Watt, efter fredagens træning hvor Grosjean kørte rigtig flot.

Men de forventninger blev dog langt fra indfriet af teamet efter en 19.-plads til Grosjean og en 15.-plads til Magnussen, påpeger Watt.

- Selvfølgelig kører Grosjean rigtig flotte tider i træningen om fredagen, og der må jeg indrømme, at der begyndte jeg med klaphatten. Så jeg er overrasket og forundret over, at det endte med at blive så ringe, som det blev.

- En ting er, at vi ved, at Ferrari-motoren ikke præsterer, som den skal, men der er større problemer end det. Man burde have nemmere ved at køre fra en Alfa Romeo, som har samme motor. Den mener jeg, at man burde have kunnet kørt fra i Barcelona. Så på den konto er jeg skuffet, da jeg synes, at det gik dårligere end selv motorproblemer.

Mangler skarpere analyse

Jason Watt kan ikke sige, hvorfor det gik så galt for Haas-teamet, men han savner, at man analyserer på, hvorfor løbene går henholdsvis godt eller dårligt.

- Jeg har nogle gange savnet, at man rent analytisk er skrappere til at finde ud af, hvad der dur, og hvad der ikke gør.

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

- Hvis man har et problem, så ved man ikke hvorfor, og man er ikke så god til at analysere sig ud af dem. Det savner jeg, fortæller han.

Det er dog ikke kun skuffelse at mærke hos Watt. Han roser Magnussens evne til at komme ovenpå igen efter fredagens træning, hvor det så rigtig skidt ud for danskeren.

- Magnussen var rigtig dygtig til at grave sig ud af det hul, det lignede, han var nede i fredag. Der så det skidt ud. Han får vendt det til kvalen, og han er også hurtigere.

- Så stor ros til Magnussen for at han fik vendt den nedadgående kurve. Det så ikke godt ud fredag, der var jeg nervøs, siger Watt om danskeren, der endte på en 15. plads.

Imponeret over Hamilton

Formel-1 eksperten kan ikke få armene ned over Lewis Hamilton, som ifølge ham har den komplette pakke.

På trods af at han havde lidt problemer under fredagens træning, så formår han sammen med sit team at analysere sig frem til, hvad der skal laves om og ender med at imponere under søndagens løb og gik med sejren.

Foto: Bryn Lennon/Ritzau Scanpix

Derudover har han et godt overblik både på banen og i cockpittet, hvilket han ifølge Watt særligt beviste søndag, da teamet kaldte ham ind i pit for at skifte til bløde dæk.

- Så siger han, at det er ikke nødvendigt. Han vil hellere have medium dæk på. Han mente, at han hellere ville have mere holdbare dæk, der kunne holde flere omgange, fordi det ville være hurtigere. Så han overrulede teamets strategi.

- Han kommer ind, får medium dæk på og vinder med næsten et halv minut, fortæller han.

Foto: Tariq Mikkel Khan

