Watt om voldsomt crash: Sådan burde han straffes

Ti strafplaceringer i Italiens grand prix.

Sådan lød straffen til Nico Hülkenberg, efter han var skyld i det voldsomme sammenstød i forbindelse med starten på det belgiske grand prix søndag eftermiddag.

Tyskeren burde dog få karantæne på grund af sin kørsel - akkurat som Romain Grosjean gjorde i 2012.

Det mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt i hvert fald.

Under mandagens chat med Ekstra Bladets læsere slog Watt flere gange fast, at det burde koste et løbs karantæne for Hulkenberg.

Sådan så det ud allerede i første sving af løbet i Spa, Alonso flyver henover Leclerc. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP.

En læser, der kalder sig Måvens spurgte, om ikke Hülkenberg skulle have et løbs karantæne for sin rolle.

'Det kan du have ret i. Det var noget af en monsterfejl at lave, og den kostede dyrt for mange andre. Jeg synes faktisk, at et løbs karantæne ville være på sin plads', lød svaret fra Jason Watt.

Han gentog pointen igen senere, da spørgsmålet om en passende straf endnu en gang dukkede op.

'Et løbs karantæne, og straffen at skulle skrive 'most unsporting driver of the race' på sin køredragt i tre løb', lød det sarkastisk fra Jason Watt med henvisning til, at det var den svada Hülkenberg gav Kevin Magnussen under et live-interview efter en lige lovlig frisk kørsel fra danskeren.

En svada, der i øvrigt fremprovokerede det berømte svar: - Suck my balls, mate.

Fernando Alonso var da heller ikke sen til at skyde skylden på Nico Hülkenberg efterfølgende.

- Jeg så Hülkenberg i bakspejlet med alle fire hjul låst. Han missede bremsepunktet fuldstændigt, ligesom Grosjean gjorde det i 2012 og spillede bowling med os, sagde spanieren.

Udover kritikken af Hülkenberg kredsede spørgsmålene sig en del omkring Kevin Magnussens kontraktforhandlinger med Haas.

Jason Watt gentog flere gange, at han forventer, at kontrakten er på plads, men at man venter på en endelig aftale med Romain Grosjean, så man kan annoncere begge kontrakter samtidig.

