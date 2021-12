Watt overbevist: Mercedes har en god sag

Der gik ikke længe, før Mercedes og Lewis Hamilton bankede i bordet og protesterede over måden, de sidste omgange af søndagens Formel 1-finale i Abu Dhabi blev afviklet på.

Men lige meget hjalp det. Max Verstappen var kørt først over målstregen og var dermed verdensmester. Færdig slut.

Mercedes appellerede, men ifølge Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, er det yderst tvivlsomt, om de får noget ud af det.

- Jeg tror ikke, at FIA tør ændre ved noget, som vil afgøre VM. Det er at underminere deres eget mesterskab.

- Men set i regelhæftet, så ville jeg faktisk mene, at Mercedes havde en god sag. Man kan ikke bøje reglerne for showets skyld, eller for at justere for tidligere fejltagelser, skrev han til en læser i mandagens live-chat på ekstrabladet.dk.

Mange føler med Hamilton

Den tidligere topkører kalder sæsonen for noget af det vildeste i Formel 1’s historie og kalder Verstappen en fortjent verdensmester – afslutningen til trods.

- Jeg synes man bør anerkende, at Red Bull og Max Verstappen havde vundet VM for et par løb siden, hvis ikke det var for en punktering i Baku, eller da han udgik i Ungarn, hvilket heller ikke var Max' skyld, skrev han.

- Jeg synes, at Verstappen er en fortjent verdensmester. Og jeg tror faktisk, at Lewis Hamilton har flere tilhængere i dag, end hvis han var blevet verdensmester. Mange føler med ham, og han var faktisk storsindet nok tik at give Verstappen og Horner hånden og sige tak for kampen, skrev Jason Watt om afslutningen.

Han tilføjede, at Hamilton isoleret set havde fortjent at vinde løbet søndag. Og løbsdirektør Michael Masis beslutning i kølvandet på Nicolas Latifis crash var bestemt ikke fair.

- Normalt får alle biler, der er bagud med en omgang, lov at overhale safetycar. Den første melding om at ingen fik lov, den forklarer løbsdirektøren med, at det var farligt, for så ville de biler køre med høj fart forbi redningsmandskabet.

- Men at man tager en beslutning om blot at lade enkelte biler overhale safatycar…den har jeg svært ved at se være fair. Regler er regler, og jeg synes, de blev bøjet således, at man kunne få en omgangs fri race til sidst, skrev Jason Watt.

Lidt cirkusagtigt til sidst

Han medgav, at det var spændende, men:

- Det var nærmest, som om man satte underholdningsværdi over sportslig fairness. Det var en skam for Hamilton.

- Det blev lidt cirkusagtigt til sidst, men Verstappen er ikke en ufortjent verdensmester, gentog Jason Watt.

- Dog synes jeg, løbsdirektøren har et forklaringsproblem i henhold til at sørge for at safetycar kørte så hurtigt i pit. Normalt sidder vi alle og tænker ’så kom dog væk med den safetycar’, men pludselig kunne det ikke gå hurtigt nok med at få den væk.