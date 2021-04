Watt punkterer myte: Sådan hænger det ikke sammen!

VERSTAPPEN OG RED BULL er flyvende ved anden afdeling af VM på Imola-banen. De fortsætter den gode stime og viser dermed, at de skal tages alvorligt i kampen om mesterskabet.

Der er dog et par grunde til, at jeg fortsat ser Lewis Hamilton og Mercedes som mestre, når pointtabellen bliver gjort op ved sæsonens udgang.

Mercedes haltede faktisk godt og grundigt efter i Bahrain, og det var kun ved brug af en snedig pitstrategi og Hamiltons flotte kørsel, at Red Bull blev snydt for sejren - som ellers lå for deres fødder.

Det skal siges, at Red Bull efter min mening dog i høj grad selv var skyld i nederlaget.

De burde have reageret straks efter Hamiltons pitstop, og skulle have kopieret englænderens dæk-strategi.

Havde de gjort det, tror jeg på, at Mercedes' mangel på fart var blevet udstillet i højere grad, og ville have fået Verstappen øverst på podiet - og i VM-stillingen.

ÅRSAGEN TIL at jeg fortsat ser Hamilton som favorit til VM-titlen, skal blandt andet findes i, at Mercedes som team aldrig må undervurderes. Deres evne til at analysere problemer med bilen findes ikke bedre i feltet, så derfor ser vi også allerede nu på Imola, at den sorte pil er væsentligt bedre kørende end i sæsonens første løb.

Endnu er årsag til at jeg ikke tror på, at Verstappen trækker det længste stå i år, skal findes bag rattet hos konkurrenten.

DER FINDES rigtigt mange tastatur-krigere, som på internettet har travlt med at påstå, at Lewis Hamilton kun vinder, fordi han har den bedste bil. Jeg er ikke uenig i, at Mercedes-raceren var/er den bedste i feltet, men der er jo en årsag til, at Mercedes betaler Hamilton i dyre domme for at køre den rundt i ring.

I mine øjne har de seneste års Hamilton-dominans vist, hvad der er muligt, når den bedste mand sidder i den bedste bil. Verdensmesterens imponerende kørsel i Bahrain var noget af en lussing til de folk, som mener, at enhver kunne vinde i en Mercedes - sådan hænger det nemlig ikke sammen.

JEG BLIVER OFTE spurgt, om jeg tror, Max Verstappen er en bedre kører end Lewis Hamilton, og det er et rigtigt spændende spørgsmål.

Max Verstappen har en ganske særlig evne til at tage bilen ved nakken og virkelig få det absolut maksimale ud af den.

Han kan bedst lide at køre i en bil som er meget responsiv, og den må som pris for dette faktisk gerne være lidt nervøs og svær at tøjle.

Det er også derfor, Verstappen tit saver sine teamkammerater midt over. De kan ganske simpelt ikke håndtere en røde tyr, når den laver krumspring.

VERSTAPPEN HAR i mange år være lidt vild, også for vild. Det har resulteret i nogle håbløse sammenstød og afkørsler, som har kostet dyrt i anseelsen. Min analyse for et par år siden var den, at sad de to konkurrenter i samme bil, og jeg skulle sætte penge på, hvem af dem der kunne køre den hurtigste omgang, så ville jeg sætte dem på Verstappen. Men skulle jeg sætte penge på, hvem som kunne køre 100 omgange hurtigst, ville jeg omvendt satse på Hamilton.

Årsagen til det skal findes i, at jeg dengang syntes, at Hamilton var den af de to som var den klogeste til at køre skånsomt på sine dæk og lavede færrest kørefejl.

NU OM DAGE må jeg sige, at det jeg lægger mest mærke til hos den unge hollænder, er den positive udvikling, han har gennemgået.

Nu er han meget sjældent involveret i dumme episoder, og han virker meget modnet i sin tilgang.

Så min vurdering af styrkeforholdet anno 2021 mellem Verstappen/Hamilton er den, at det faktisk er for tæt til at afgøre.

Og det er jo godt nyt for alle os, som har savnet noget spænding omkring VM-duellen.

Jeg tror dog, at Mercedes-teamet hen over sæsonen vil formå at give Lewis Hamilton den pakke, som vil gøre ham til verdensmester - men det bliver tæt.

Fakta om Imola

Som flest husker som stedet hvor Ayrton Senna omkom, er en af de klassiske layouts hvor overhalinger kan blive vanskelige.

Dog er start/mål langsiden temmelig lang, og med ny forlænget DRS-zone, så der skal nok komme dueller ned mod første chikane.

Chikanen oppe på toppen er en lumsk en, hvor det er svært at finde balancen mht. hvor meget man skal køre ind over curben.

Nedbremsningen til sving 17 (Rivazza) er også særligt krævende, idet det går ned af bakke, og man betaler dyrt for kørefejl i form af en tur i gruset flere steder.