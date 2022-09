Watt: Schumacher farlig for Kevin

DEN UNGE TYSKER er efter sigende skrottet af Ferrari, og det er nu et faktum, at italienerne ikke anser unge Mick Schumacher for værende af hans fars kaliber. Med andre ord, støtten Ferrari ydede Haas i form af en billigere motorleje i bytte for at råde over det ene af sæderne hos teamet, er slut. Og det samme, tror jeg, er gældende for Micks fremtid hos teamet.

Det anser jeg som værende farligt for Kevin Magnussen af flere årsager.

FOR DET FØRSTE er det indlysende, at når Ferrari vender Schumacher ryggen, mener de ikke, at han er dygtig nok til at blive fremtidig Ferrari-kører. Det kan jeg sagtens forstå, set i lyset af den start på året som Mick havde.

Annonce:

Der var ikke meget fart i tyskeren, men det afholdt ham dog ikke fra at smadre raceren og koste Haas rigtig mange penge på skadesbudgettet. Magnussen havde omvendt en superstart på sæsonen, hvor der ingen tvivl var om, at han var teamets stærkeste kort.

MEN HVIS IKKE danskerhatten sidder alt for langt nede over øjnene, kan man nok godt få øje på, at der er sket en ændring i magtbalancen mellem de to kørere.

Mick Schumacher har taget et stort skridt fremad siden sommer. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Mick Schumacher har alle dage været kendt for at være lidt lang tid om at komme helt up to speed i de forskellige junior-klasser som Formel 3 og Formel 2, men han endte dog som mester i begge klasser.

Det var som chauffør hos Prema-teamet, som dengang var altdominerende i begge klasser. Den slags vil altså altid sætte et lille spørgsmålstegn ved, om resultaterne er opnået på talent alene. Jeg må sige, at havde min tvivl om, hvorvidt Mini Schumi ville kunne præstere samme formkurve i Formel 1, og den tvivl har jeg stadig.

MEN JEG VIL OGSÅ være ærlig og sige, at jeg synes, den unge kører på det seneste har gjort store fremskridt.

Annonce:

Efter turen i hegnet i Baku og Monaco og en offentlig skideballe fra Günther Steiner ville mange kørere bukke under for presset. Men stor ros til Schumacher for at samle stumperne og selværet op fra gulvet og få vendt den negative formkurve til noget, jeg vil gå så langt som at sige lige p.t. er ganske acceptabelt.

JEG MENTE FØR sæsonen, at Magnussen burde kunne slå Schumacher i 75-80 procent af de kvalifikationer og løb, hvor ingen af dem var ramt af uheld. Det kan godt være, jeg bliver nødt til at justere lidt på den forventning og anerkende tyskeren for at have forbedret sig mere, end jeg troede han kunne.

Og det er så her, jeg kan se et potentielt fareelement for Kevin Magnussen.

DET KAN BLIVE et problem hvis Schumacher, som ifølge Autosports kilder lige er blevet droppet af Ferrari, og som jeg ser det, får svært ved at lande et andet sæde på gridden uden at have Ferrari i ryggen, at han kører lige op med Magnussen. Det vil uden tvivl få Magnussens aktie til at falde, og det er ikke optimalt.

Annonce:

JEG VIL DOG GERNE påpege, at jeg ikke tvivler på Magnussen samlet set er den bedre kører af de to. Her taler jeg om erfaringen og indsigten, som skal til for at kunne give et team den feedback, som er nødvendig for at kunne indstille og udvikle raceren. Men også evnen til at køre race uden at smadre bilen og ikke mindst at kunne begå sig i mand-mod-mand duellerne, når gassen brænder.

DET ER OFFENTLIGT kendt, at teamet ikke var tilfredse med Kevin Magnussens ingeniør, og der er allerede fundet en afløser til senere på sæsonen. Jeg kender personligt alt til, når man ikke føler, at samspillet med ingeniøren er optimalt. Det får langt fra en racerbil til at køre stærkt og kan gøre, at tingene er op ad bakke.

Det kan dog være detaljer, som er svære at have indsigt i, hvis man ser tingene udefra, eller hvis man er travl teamchef hos et konkurrerende team. Sidstnævnte jo er steder Kevin - med henblik på fremtiden - gerne vil tage sig godt ud overfor.

Mick Schumacher på vej på arbejde. Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

HVIS KEVIN MAGNUSSEN skal opretholde sin status som teamets uofficielle førstekører og den bedre af de to teamrivaler, skal Schumachers positive stime fra Spa brydes.

Annonce:

Hvem end som bliver Kevin teammakker i 2023 er fortsat uafklaret, og det bliver spændende at se om Alpine får papir på enten Daniel Ricciardo eller Pierre Gasly. Franskmanden ønsker klart at fortsætte med Alpha Tauri, hvis ikke Alpine kommer på tale. Men lykkedes det Gasly at lande sædet med Alpine, står Daniel Ricciardo uden andre muligheder end at tage telefonen og ringe til Günther Steiner, hvis han vil fortsætte i Formel 1.

Jeg synes, Magnussen/Ricciardo kunne være et super lineup hos Haas, og et som virkelig kunne blive en test af Magnussens evner.

JEG HAR NU SVÆRT ved at se Haas være i stand til at kunne lønne en kører som Ricciardo, som ingen sponsorstøtte har i ryggen. Modsat Ricciardo, har Schumacher tyske virksomheder med til at betale en del af gildet, og det kan gå hen og blive hans redningskrans.

MEN EN TING er sikkert, og det er, at Magnussen bliver nødt til at være bedste mand hos Haas. Det er der ingen vej udenom, hvis karrieren skal overleve fra 2024 og frem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Circuit Zandvoort

Formel 1 på banen var mange skeptiske overfor inden løbet i 2021. Men byen og banen var fyldt til bristepunktet med tilskuere, og vi fik os et ganske seværdigt grandprix.

Annonce:

Fedt med den nyanlagte stejlkurve som på den gamle Monza-bane, men faktisk var det sving 1 og sving 3 som med deres stejlkurver gav mulighed for overhalinger udenom. Sving 10-11 giver også muligheder for action, da der er mere bredde der.

Der er lidt af en opgradering på vej i Kevin Magnussens side af Haas-garagen. Læs alle detaljerne her

SE OGSÅ: Røgslør fra Magnussen

SE OGSÅ: Laura gør Kevin bedre