Watt skærer igennem: - Kevin ofret i politisk spil

Kevin Magnussen har fået et eftermæle, som en kompromisløs køre, der kæmper hårdt for sine placeringer i løbene

Fyringen af Kevin Magnussen er nok ikke taget på baggrund af hans omgangstider.

Det mener Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, der er ærgerlig over, at se landsmanden miste sit sæde hos Haas

- Jeg tror ikke, at det har noget med hans køreevne at gøre - tværtimod så er han blevet offer for et eller andet politisk spil.

- Han har gjort det godt, mens han har været i Formel 1, men det er altid nemmere, at se god ud i et godt team end det er at stråle på middelmådigt hold, som Haas jo er, når vi nu skal være ærlige.

Ekstra Bladet kunne tirsdag afsløre, at hverken Kevin Magnussen og teamkammeraten Romain Grojean ikke beholder deres sæde i Haas, der forventes at offentliggøre bruddet med de to kørere før weekendens løb i Portugal.

Kevin Magnussen ser ud til at miste sit sæde hos amerikanske Haas, når sæsonen slutter. Foto: Jan Sommer

Kevin stopper hos Haas

Bilerne har i Haas' fem år lange levetid svinget meget i præstationer, og det har ifølge Jason Watt derfor også været svært for Magnussen at vise sine køreegenskaber frem.

- Det er også svært at stråle for sådan et team. Det kan være, at Kevin har været rigtig god en dag, hvor bilen har været rigtig dårlig.

- Jeg synes også han har gjort det bedre end Grosjean, og rent performance-mæssigt har han gjort det godt nok til at beholde sit sæde.

Giver ikke ved dørene

Kevin Magnussen har fået et eftermæle, som en af de hårde drenge i feltet, og hvis man ser bort fra Kimi Räikkönen, så mener Jason Watt, at Kevin er den kører med den største 'no bullshit'-atitude.

- Han har efterladt et indtryk af, at han er en kører, der ikke finder sig i noget. Han er kompromisløs, og han er nok den der kæmper mest for sin plads i feltet, uanset hvilken placering han ligger.

- Jeg tror 80 procent af feltets kørere ville sige, at Kevin Magnussen er den kører, der kæmper hårdest for sin placering, hvis de blev spurgt.

Der er stor konkurrence om de resterende sæder i Formel 1, hvor mange dygtige kørere lige nu står i samme situation som Kevin Magnussen.

Kevin Magnussen er udgået i fem af sæsonens elleve løb. Her på engelske Silverstone i August. Foto: James Moy/Ritzau Scanpix

- Det er en kabale, der skal gå op. Der skal nogle unge talenter ind. Nogle har penge til at købe sig til et sæde, og så er der nogle gengangere som Nico Hülkenberg, der spøger. Der er virkelig silly season, selvom der ikke er mange pladser tilbage.

Kevin Magnussen har seks løb tilbage som Haas-kører. Næste løb bliver kørt 25. oktober i Portugal, hvor han skal forsøge at skaffe teamet flere point, efter Romain Grojean fik to, da han blev nummer ni i sidste løb på Nürburgring i Tyskland.

Den 28-årige dansker har skrabet et enkelt point sammen, da han blev nummer ti i løbet i Ungarn.

