Watt skærer igennem: Stop nu brokkeriet

Det klæder ikke den spændende VM-kamp, at Mercedes og Red Bull også bekriger hinanden uden for banen, mener Ekstra Bladets Formel 1-kommentator, Jason Watt

MENS VM-DUELLEN mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen på godt og ondt trækker sine helt egne overskrifter, så synes jeg, at der er en duel, jeg godt ville være foruden: krigen mellem teambosserne hos Mercedes og Red Bull.

Toto Wolff og Christian Horner ligner for mig to herrer med meget tyndslidte nerver, endda mere end det er tilfældet hos deres to topkørere.

Senest er det kommet til brokkeri, klager og protester fra begge lejre, og det er ikke klædeligt.

JEG SYNES, at det er fint, at der både fra Red Bull og FIA bliver sagt 'let them race – 'lad dem køre ræs' - som kommentar til episoden fra sidste grandprix på Interlagos, hvor Verstappen leverede sit meget omtalte forsvar af sin føring, da Hamilton forsøgte en overhaling udenom i sving fire.

Mercedes protesterede mod, at der slet ikke blev kigget på episoden under løbet, mens Red Bull noget forudsigeligt mente, at gutterne skulle have lov til at køre kontant race mod hinanden.

Jeg synes dog rent personligt, at FIA bør udstikke en mere ensartet linje på emnet omkring at presse en konkurrent på ydersiden.

Der var god fight mellem Verstappen og Hamilton i Brasilien. Foto: Carl de Souza/AFP/Ritzau Scanpix

TIDLIGERE PÅ ÅRET blev der straffet med hård hånd på Red Bull Ring, og det gik ud over Lando Norris og Sergio Perez. I reglerne står der ganske simpelt, at man ikke må trænge en konkurrent ud af banen, og når jeg kigger isoleret på episoden fra sidste søndag, så er Hamilton forrest da de begynder at gå ind i svinget.

Verstappen vælger ikke at dreje skarpt nok til at holde sin bil snæver nok til at holde sig på banen, og det er og bliver en trængning af Hamilton – uanset om det er gjort med overlæg eller ej.

Men faktisk så synes jeg, at det er ganske forståeligt, at Verstappen gjorde, som han gjorde.

Han vidste at hvis Hamilton kom forbi, så var det game over denne søndag. Var de begge endt i hegnet, så var det stadig bedre for Verstappen end at blive slået. Så jeg havde sgu gjort det samme som Mad Max i det tilfælde. Og han skal have ros for at få det til at se elegant og uundgåeligt ud, da han kørte bredt ud af banen.

Du kan se episoden fra Verstappens onboard-kamera her:

MERCEDES OG TOTO WOLFF indgiver en officiel protest mod Verstappen, og det er i mine øjne ikke gjort i et håb om, at man straffer hollænderen med tilbagevirkende kræft. Jeg er sikker på, at det mere er et forsøg på at lægge pres på FIA, så de i fremtiden kigger hårdere på sager af den karakter.

Lidt det samme som når en fodboldspiller brokker sig til dommeren, selv om han godt ved, at han ikke får frisparket - men alligevel får lagt pres på dommeren.

LAD OS NU få det afgjort på banen.

Når nu der bliver sagt 'lad dem køre ræs', så burde det også gælde teamcheferne. Og de burde indtage samme holdning til deres egen opførsel. Stop nu de evindelige beskyldninger om ulovligheder på konkurrenternes biler og forsøg på påvirkninger af dommerne.

Det gælder begge hold - jeg synes, at de er lige slemme. Men lige nu er det Red Bull, der har travlt med at beskylde Mercedes for urent trav på deres bagvinge, som de mener giver sig for meget i forhold til reglerne.

Selv samme Red Bull team fik besked på at ændre deres vinger på bilen, fordi de netop kunne give sig for meget under påvirkning af fartvinden.

Her kommer Verstappen lidt for tæt på Mercedes-vingen:

JEG VIL DOG ROSE både Max Verstappen og Lewis Hamilton for at holde sig ude af den debat og i stedet fokusere på racet på banen.

Det eneste, der ikke må ske, er, at vi skal have VM afgjort på et skrivebord hos FIA og senere i appelretten, fordi Mercedes og Red Bull ikke kan kæmpe fair på og udenfor banen.

Det har denne ikoniske VM-sæson ikke fortjent som afslutning.

Må bedste mand vinde - og vinde på banen.

Losail International Circuit

Formel 1-feltet har testet, men aldrig konkurreret på Losail International Circuit. Foto: Karim Jaafar/AFP/Ritzau Scanpix

Qatar byder for første gang velkommen til Formel 1, og det er lidt en blandet fornøjelse.

Kørerne er vilde med at køre på banen, og det er især de vanvittigt hurtige sving, hvor man kører igennem med fuld gas i højeste gear. Det er jo guf for enhver racerkører.

Der var i træningerne alt for meget fokus på 'track limits', og det fik FIA heldigvis lavet om på ved at lade kørerne køre på curberne. Ergo skal hele bilen have forladt curb-området for at være 'off the track'

Det bliver ikke en nem banen at overhale på - tværtimod. De mange retningsskift vil gøre det ultrasvært at komme tæt nok på til at komme i DRS, og langsiden er heller ikke super lang.

Det bliver dæk-strategien, der kan gøre tingene spændende. Løbet kan klares med både et eller to stop, så der skal nok komme forskydninger og dueller på den konto.