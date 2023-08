Watt slår fast: - Rigtig god kemi

I den kommende sæson vil der også være en dansk kører i Formel 1.

Haas og Kevin Magnussen har forlænget kontrakten, og det kommer ikke bag på Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt. Heller ikke selvom der ikke er hentet mange point til Haas-kontoen i denne sæson.

Også teamkollega Nico Hülkenberg fortsætter.

- Haas har så store problemer med bilen, at fokus ikke er på at jagte nye kørere. Kevin og Hülkenberg gør det ganske udmærket, siger Watt.

- Jeg kan heller ikke se, at der er store chancer for, at andre kunne stjæle sæderne.

- Teamet ved også, at der er rigtig god kemi mellem de to kørere. De kan begge to bidrage. Og så har Kevin en stor stjerne hos Haas. De er glade for ham. Derfor var jeg ikke et øjeblik i tvivl, om at de ville forlænge.

I denne sæson har Magnussen blot scoret to point, mens Hülkenberg er på ni.

Foto: Den 30-årige dansker fortsætter hos Haas. Foto: Andy Hone/LAT Images

Annonce:

Ville have to år mere

Det er også en god beslutning for den danske kører at forlænge, da der ikke er åbninger hos andre hold, fortæller Watt.

- De bedre teams, der er selvfølgelig ret mange bedre end Haas, er godt besat lige nu. Timingen i at finde et bedre sæde er ikke god. Det kan ændre sig om et års tid. Der mangler en stor kørerrokade.

- Jeg ville måske godt have set en toårig forlængelse, hvis jeg endelig skal sætte en finger på noget.

Kevin Magnussen er naturligvis glad for at blive hos Formel 1-teamet.

- Tak som altid til Gene Haas og Günther Steiner for at give mig muligheden for at blive ved med at køre racerløb i den sport, jeg elsker.

Denne weekend er Formel 1 tilbage fra sommerpause og kører i Holland.

×

Vueltaen begynder lørdag - her får du Ekstra Bladets managereksperts syn på favoritterne til 1. etape.