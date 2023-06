Watt slår ned: FIA skal tage sig sammen

LIGE SÅ SNART jeg så, at Nico Hülkenberg fik en femsekunders straf for sin overhaling af Logan Sargeant i Monaco, var jeg en smule skuffet på tyskerens vegne. Jeg syntes, at overhalingen var superfed, omend det kom til en mindre berøring.

Hvis ikke Formel 1 skal blive en poleret gang paradekørsel, så lad dog kørerne bruge albuerne lidt. At det bliver lidt intenst, er da en del af gamet.

Endnu værre bliver det, når Haas-teamchefen skal stå skoleret, fordi han har valgt at udtale sig kritisk i sagen om Hülkenbergs straf. I reglerne står der nemlig, at man ikke må udtale sig kritisk om FIA (Federation Internationale de l'Automobile, red.) eller deres ansatte.

Günther Steiner måtte stå skoleret, efter han kritiserede FIA's straf til Hülkenberg sidste weekend. Foto: Tariq Mikkel Khan

HVAD FANDEN ER det for noget bavl? Hvis man er uenig og mener, at FIA bør ændre måden, de dømmer på, så skal det da være en allemands ret at ytre sig om det.

Steiner har desuden fuldstændig ret, når han påtaler, at han mener, at der bør nedsættes et fast panel af professionelle dommere, som rejser rundt og dømmer alle løb.

Jeg er ganske enig i, at det faktisk er amatøragtigt, at det er amatører, som tildeles rollen som dommere. Man bør uddanne et dommerkorps og benytte dem fast ved alle løb.

Jeg har før stillet mig kritisk over for dommerne og deres måde at dømme i sager, som vedrører overskridelse af banebegrænsningen, sammenstød osv., og det gør jeg altså fortsat.

Tyskeren mener, at der bør nedsættes et professionelt dommerpanel. Foto: Tariq Mikkel Khan

DET SKAL IKKE blive til radiobiler og djævlerace, hvor man bruger konkurrentens bil som bremseklods, men der burde være plads til, at gladiatorerne kan kæmpe en herredyst, hvor der kommer lidt buler hist og her.

Jeg er kæmpe modstander af svinestreger og decideret usportslig kørsel. Det hører ingen steder hjemme i nogen former for motorsport.

Jeg kan supergodt lide at se en overhaling eller et overhalingsforsøg, hvor man som racerkører godt kan se, at det blev gjort i den rette ånd og ikke for at påkøre en konkurrent med vilje.

Fernando Alonso og resten af stjernerne skal have lov til at gå mere til hinanden. Foto: Tariq Mikkel Khan

JEG ER IKKE SPOR tilhænger af kørere, som for sent trækker ind og lukker døren i, når en kører kommer bagfra og sætter et angreb ind.

Jeg bliver træt, når jeg hører udtalelser som 'jeg var forrest og havde retten til svinget'. Hvis du kan se, at en kører er halvt oppe på siden af dig, så lad være med at dreje ind i svinget, som om din konkurrent vupti kan opløse sin bil, når det går op for ham, at du ikke efterlader plads.

Mange gange er det tydeligt for folk med erfaring bag et rat, når noget som dette finder sted, men dommere har det med at straffe den bagfrakommende, hver gang en episode som ovennævnte finder sted.

DET ER JO IKKE et sammenstød på Herlev Hovedgade, hvor den bagfrakommende altid er skyldig.

En fornuftig balance må være mulig at finde, og starten kunne være, at FIA lytter lidt til de teamchefer, som sørger for, at der er et mesterskab at køre, i stedet for at kalde vedkommende til skideballe og forsøge at kvæle enhver kritisk røst. Det er sgu barnligt.

Banen: Spanien - Barcelona

Barcelona er tilbage i det gamle layout uden den sidste snævre chikane, og det er jeg ikke spor ked af.

Banen er noget af en dækspiser, og det er supervigtigt at finde et setup, som ikke slider for meget på dækkene.

Banen er generelt halvsvær at overhale på, og man skal passe på ikke at overskride banebegrænsningen. Sidstnævnte skal der nok falde advarsler omkring.