Watt undrer sig: Rabler det for Hamilton!

LEWIS HAMILTONS seneste opførsel både på og udenfor banen giver anledning til bekymring, og flere ting, synes jeg, udvikler sig i negativ retning for Formels 1’s største stjerne.

Lewis Hamilton og undertegnede har aldrig mødtes under fire øjne. Det tætteste – jeg er kommet på det – er en hurtig udveksling af blikke, da jeg som den stolte far ved Ungarns grandprix for tre år siden sad og så på, at min søn Noah fik englænderens autograf på miniature-styrthjelmen købt i dyre domme.

Vi går dog lidt længere tilbage, og Lewis Hamilton hørte om mig, før jeg vidste, hvem han var. Efter min motorcykelulykke for snart 19 år siden blev der i England arrangeret et velgørenheds-gokartløb kaldet ’Racing For Jason’, og mange danskere tog over og stillede op mod stjerner som David Coulthard, Johnny Herbert og Damon Hill. Men de fik alle klø af en lille mørklødet gut ved navn Lewis Hamilton.

SIDEN DENGANG har unge Lewis haft kurs mod stjernerne, og de fleste ved, at han endda var tæt på at tage Formel 1-verdensmesterskabet allerede i sin debutsæson i klassen. Det er alt sammen fortid nu, stjernestatus er nået, og der står fire VM-trofæer hjemme på kaminhylden i England.

I min verden er Lewis Hamilton den hurtigste kører i F1-feltet, og i både tørvejr og regn formår han at tage det absolutte maksimale ud af sin racer – uden at lave særlig mange fejl. Han er fantastisk til at køre race hjul mod hjul, når der skal udkæmpes dueller helt fra de små racer-klasser og til Formel 1-duellerne mod Nico Rosberg. Rekorderne for flest podier, flest sejre, flest poles, flest dit og dat står for fald i disse år i takt med englænderens succes

Man kan være kritisk og spørge, hvor mange konkurrenter han egentlig har at køre mod på lige fod, når han i sin lynhurtige Mercedes kører cirkler om de fleste?

Det fik vi senest at se for knapt en uge siden ved Tysklands grandprix, hvor Lewis Hamilton fra en 14. startplacering kørte sig helt frem.

Det var super flot kørt at ende øverst på podiet, men efterfølgende synes jeg, at det i interviews stak en smule af for stjernen. Hvor jeg kunne få øje på, at Hamilton var yderst heldig med vejret, med safetycar og til dels også med FIA-dommernes kendelser, så så hovedpersonen noget anderledes på det.

SELVESTE GUD fik en ret stor del af æren for sejren, og jeg ved ikke, om det var for at symbolisere dette, at Hamilton på podiet strakte armene ud som en anden Guds søn og kiggede til himmels, mens regnen, som havde sikret ham sejren, silede ned over de hundredtusindvis af pilgrimme som var vandret til Hockenheim for at se mirakelmageren.

Engelsk presse fik på Hamiltons Twitter kæmpe hug for at forsøge at underminere hans indsats, og jeg tror måske bare, at de har pointeret, at han trods alt kører i feltets hurtigste bil, og at andre i midterste del af feltet flytter sig for ham og ikke har interesse i at tage kampen op. Tweetet blev dog slettet hurtigt igen.

Hvor de fleste Formel 1-kørere har nok i at udleve drømmen bag rattet, så må man sige, at Hamilton er mere udadvendt og også gerne viser sig som musiker eller som kendis på den røde løber.

Senest er han også hoppet på veganer-bølgen, og følger man ham på Instagram, må man finde sig i, at mere end halvdelen af opslagene omhandler opfordringer til at følge ham på veganersporet eller at smide mindre plastikaffald i naturen.

TILBAGE I RACERBILEN synes jeg, at hans seneste kommentarer ovenpå Englands grandprix, om at Ferrari havde en bevidst taktik om at påkøre Mercedes-bilerne med vilje, den er helt ude i hampen. Hvis man føler sig forfulgt på denne måde, så kan jeg godt forstå, at der i et interview for nyligt også blev sagt fra hans side, at man aldrig skal stole på nogen.

I samme interview fik stjernen så indflettet, at han synes, at han er den med de største evner i hele feltet. Det er o.k. at mene, men nøjes dog med at sige det højt inde under hjelmen lige inden starten går.

Der synes at være koldt på toppen, som man siger, og noget kunne tyde på, at Gud er den, Lewis Hamilton føler sig tættest knyttet til i disse dage.

Men at have en kammerat i Gud som lige sørger for, at regnen falder over Hockenheim, når man mest har brug for det, og at din værste konkurrent skrider af banen, det er jo heller ikke helt af vejen.

Den afdøde Ayrton Senna havde sjovt nok også en ting med de højere magter, og han udtalte direkte, at Gud var med ham i bilen, når han kørte.

Senna bliver af mange anset som den største stjerne i Formel 1 nogensinde, og jeg er faktisk enig.

Men sjovt nok taler vi ikke så meget om hans påståede kontakt til de højre magter, det synes at være glemt igen.

JEG HÅBER også, at Lewis Hamiltons meritter en dag vil stå for sig selv, og at de ikke er skabt af nul kød og masser af gulerødder, og så lige et makkerskab med manden foroven.

