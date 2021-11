Watt: VM-kampen mangler ÉN ting

VI ER I ÅR forkælet med en VM-duel mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen, som helt sikkert kommer til at gå over i historien.

Men sat lidt på spidsen, er jeg ikke tilfreds endnu.

Jeg mener, at Ferrari snart bør være tilbage på højde med Mercedes og Red Bull i form af performance på banen. Italienerne har de seneste år være på noget af en ørkenvandring meget længere nede i rækkerne end man kunne forvente sig.

JEG GLÆDER MIG over at se teamet i fremgang, og jeg tror også på, at de i det samlede regnskab ender foran McLaren, som de kæmper en intens kamp imod om tredjepladsen i konstruktørernes verdensmesterskab.

Den røde racer fungerer godt rent mekanisk, og jeg bider mærke i, at det især er i baners langsomme sving, hvor det går dem godt. Den egenskab bliver ultravigtig i 2022, da bilerne under det nye reglement vil have mindre downforce. Jeg tror på, at teamet kan videreføre noget af deres erfaring over på 2022-bilen, selv om der er talt om helt nye dimensioner på bil og hjul.

Sidste år leverede Ferrari en forfærdelig bil og en endnu værre motor (fordi den lige pludselig skulle være lovlig ...). I 2022 skal de være tilbage. Foto: Alfredo Estrella/Ritzau Scanpix

MEN JEG VIL TILLADE mig at forvente meget af team Ferrari i 2022.

Størrelsen er ikke alt.

Når man kigger på budgetter og teamstørrelse, så kunne man faktisk godt forlange, at Ferrari burde være på højde med Mercedes og Red Bull, men jeg tror, der har manglet lidt struktur på gangene og de rigtige folk på vigtige poster i hovedkvarteret i Maranello.

Overflyttelsen af Enrico Cardile til teknisk ansvarlig for hele bilen har helt sikkert været et plus, han fik forbedret den skrækkelige 2020-bil med nyt design omkring gearkasse og bagerste affjedring. Og man må sige, at Ferrari-bilen nærmest er som forvandlet hen over vinteren.

KØRERSAMMENSÆTNINGEN hos Ferrari er noget af det stærkeste set i hele feltet, faktisk p.t. den stærkeste i år. Jeg ser dem faktisk kun overgået af Mercedes i 2022 på den front, idet jeg tror, at George Russell kommer til at blive voldsom hurtig, men mere om det en anden gang.

Charles Leclerc og Carlos Sainz Jr. hos Ferrari er i min bog begge talenter fra den øverste hylde. Leclerc er et åbenlyst talent. Da han efter kort tid fik taget i sin Alfa Romeo, har der ingen tvivl været om, at han har, hvad der skal til.

Charles Leclerc har leveret lige siden, han kom sig over en vaklende start hos Alfa Romeo. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Han endte så at sige Sebastian Vettels tid på toppen ved at save ham midt over, da de kørte side om side hos Ferrari. Han viste sig at være i stand til at bære det tunge pres, det nu engang er at være Ferrari-stjerne, og han blev på ingen tid teamets darling og stjerne.

CARLOS SAINZ haltede i sin tid ikke langt efter Max Verstappen, da de kørte sammen hos Toro Rosso, men jeg vil være ærlig at sige, at jeg nok så ham lidt som en lige-ved-og-næsten-kører.

Den opfattelse må jeg nok tage op til efterretning, hvis han i sin nyfundne form bliver ved med at køre op med Leclerc. Spanieren har virkelig fundet noget speed, og derfor ser jeg kørersammensætningen hos Ferrari som være super stærk.

Carlos Sainz overrasker ved at give Charles Leclerc kamp til stregen. Foto: Alfredo Estrella/Ritzau Scanpix

NÅR JEG KIGGER på banerne, som er tilbage på årets F1 kalender, så ser jeg klart Ferrari som de stærkeste i forhold til McLaren på banerne i Mexico, Brasilien og Abu Dhabi. Den ubekendte Saudi Arabien ser i mine øjne også ud til at være ’Ferrari-venlig’, så mine penge er som sagt på Ferrari som treer i VM foran McLaren.

Så mens VM-kampen raser mellem Hamilton og Verstappen, forventer jeg, at Ferrari denne søndag er klart ’best of the rest’. Måske deres unge løver endda kan hamle op med Sergio Pérez, hvis hjemmebane-presset bliver for meget for ham.

OG JEG VIL I MIT stille sind altså glæde mig ekstra meget til 2022, hvor jeg vil mene, at ’Ferrari er tilbage’.

SE OGSÅ: Ferrari-flirt i al hemmelighed

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den ikoniske stadion-sektion, som stammer fra et tidligere baseball-stadion. Foto: Henry Romeo/Ritzau Scanpix

Autodromo Hermanos Rodriguez

Her er den tynde luft med til at gøre løbet dejligt uforudsigeligt. Man kører med downforce-indstillinger som i Monaco, og grundet den tynde luft når man alligevel en tophastighed på 350 km/t. Supermulighed for overhaling ned mod sving 1 og 4. En superskøn stadion-sektion med masser af ellevilde mexicanske tilskuere.

SE OGSÅ: Ni ting du formentlig ikke vidste om Kevin Magnussen