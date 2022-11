Formel 1 ... 21. nov. 2022 kl. 10:25 Gem artikel Gemt artikel

Watts dom: For pokker, Haas - lige til skraldespanden!

Jason Watt ærgrer sig over taktikken hos Haas og bringer et klart kritikpunkt, efter Kevin Magnussen sørgede for en anonym afslutning på sæsonen. Se ekspertens dom over grandprixet i Abu Dhabi her