Formel 1 14. nov. 2022

Watts dom: Magisk Magnussen

Man går ikke over i historien for blot at køre en halv omgang i hovedløbet, inden man udgår. Men intet kan tage æren fra den fantastiske pole-position som gav respekt fra alle kollegerne og verdenspressen