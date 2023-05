Watts hårde dom: Stjerne kan glemme alt om VM-titlen

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert er ikke i tvivl om, at Sergio Pérez godt kan pakke drømmen om et verdensmesterskab langt væk

DET KAN LYDE som en hård dom over køreren, som ved sidste grandprix satte Max Verstappen til vægs.

Men problemet for Pérez er, at Red Bull-teamet ingen interesse har i, at mexicaneren skal vinde VM foran deres guldfugl Verstappen.

Red Bull har 'ejet' Max Verstappen, lige siden han i Formel 3-dagene viste hans enestående talent. Hele historien om, hvordan energidrik-firmaet gjorde hollænderen til verdens yngste Formel 1-kører, og senere den yngste til nogensinde at vinde et grandprix, har givet parterne et super image, og i folks øjne er de uadskillelige.

Hele den historie ville miste en stor del af sin værdi, hvis en – lad os være ærlige – Sergio Pérez, som aldrig har slået en teamkammerat kæmpestort, pludselig stod som verdensmester.

Sergio Pérez ånder sin holdkammerat i nakken i VM-stillingen, hvor han forud for grandprixet i Miami blot er seks point efter Max Verstappen. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

DER VILLE FAKTISK være flere problemer forbundet med en Sergio Pérez som verdensmester.

Jeg var ikke fan af måden, Verstappen tog nederlaget på, da han i sprintløbet i Baku måtte se sig slået i et løb, han helt sikkert havde regnet med at vinde.

George Russell fik en ordentlig røffel og blev kaldt p#khoved for en overhaling, som, jeg mener, var ganske fair. Verstappen ville have kørt på nøjagtig samme måde selv. Han er ikke typen, som normalt bliver overhalet, men han tager det virkelig heller ikke pænt, når det en sjælden gang sker.

Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der ville ske med Verstappen, hvis han skulle tabe VM til den værste person, det kunne ske til - sin egen teamkammerat. Det ville skabe en intern ballade i teamet, som stakkels Christian Horner ville få svært ved at tøjle, og jeg gætter på, at Red Bull-salget i Holland ville falde drastisk.

Selvom Sergio Pérez viser den bedste udgave af sig selv, så kommer han ifølge Jason Watt ikke til at overhale Max Verstappen. Foto: Chandan Khanna/Ritzau Scanpix

SERGIO PÉREZ SIGER, at han tror på, han kan vinde VM i år, men her er jeg bare nødt til at erklære mig ganske uenig. Teamet står dog med et potentielt problem, hvis Pérez - som har lugtet blod, har fundet sin 2.0 udgave frem.

I mine øjne minder det her meget om Mercedes-situationen med Lewis Hamilton og Valtteri Bottas.

I årene de kørte sammen, mente de sympatiske finne ved hver sæsonstart, at han i vinterens løb havde fundet mere frem, så NU skulle Hamilton overvindes. Det kom bare aldrig til at ske, fordi på den lange bane hen over sæsonen ville bedste mand vinde. Nogle vil måske diskutere, om det var tilfældet, da Nico Rosberg slog Hamilton.

Jason Watt er overbevist om, at Sergio Pérez ikke ender som verdensmester, selv om mexicaneren har fået en flot start på sæsonen. Foto: Henning Hjorth

I MIN BOG er der ingen tvivl. Max Verstappen er klasser bedre end Sergio Pérez, og derfor kommer tingene også til at gå, som Red Bull og Holland håber på.

Bevares, Sergio Perez synes jeg faktisk er blevet bedre, og især på gadebanerne har han haft virkelig god succes. Man må give ham, at selvom det har taget nogle år, så er han pt. den bedste udgave, vi har set af ham.

De to Red Bull-kørere har gjort rent bord i de første fire løb af sæsonen, hvor de er noteret for to sejre hver. Foto: Chris Graythen/Ritzau Scanpix

Max Verstappen har bare hele pakken, og han er hurtig, lige meget hvor der køres. Når vi kommer til de mere traditionelle baner med flere højhastighedssving, så vil vi se den regerende verdensmester vinde løb på stribe. Når vi får regnvejr, så er jeg også sikker på, at Verstappen bliver den hurtigste mand i teamet.

Jeg er også ganske sikker på, at Red Bull-teamet allerede nu vil gøre, hvad de kan for at favorisere Verstappen mht. kørernes pitstop-strategi osv.

Det værste, som kunne ske i deres øjne, er, hvis Pérez skulle blive lidt for heldig, og Verstappen skulle blive det modsatte og udgå af lidt for mange løb.

MAX VERSTAPPEN ER mange ting, og en af dem er en dårlig taber. Det er nu ikke altid en dårlig ting, fordi så vil man bare gøre den ekstra indsats for at undgå at tabe. Og så er jeg sikker på, at Verstappen ikke er en kører, som Pérez kommer under huden på. Det er hollænderens psyke alt for stærk til.

Banen: USA - Miami

Spritny bane i 2022, og jeg må indrømme, at jeg ikke var imponeret. Sidste år var banen grundet asfalt-smulder rigtig glat, når der blev kørt uden for ideallinjen, men det skulle det nye underlag til i år have fjernet.

Første chikane var genstand for en del sammenstød, så det ser vi nok igen i år. Kortere DRS-zoner ser jeg som et problem. Byen vil gerne skabe en atmosfære som i Monaco, men i Miami må man altså nøjes med, at vandet i ”Marinaen” er malet på asfalten.