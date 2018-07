Watts store sæson-dom: Tre hold får topkarakter ... et er helt til rotterne

Halvvejs gennem 2018-sæson svinger Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt øksen over holdene og de biler, som de har udviklet. Tre teams får topkarakter, mens to britiske hæderkronede hold er helt til rotterne

Ferrari: 6

Italienere har tørstet efter et verdensmesterskab i over ti år, og lige nu er de tættere på end i lange tider. Deres bil er til i år forbedret på mange områder, og det fortjener stor ros. En længere akselafstand, et nyt gulv med forbedret aerodynamik er en stor del af svaret, men der er også rigtig god fart i den røde racer, når det går lige ud. Senest er det kommet frem, at Ferrari har udviklet et snedigt hybrid-system, hvor de kan give strøm til elmotorerne i længere tid end konkurrenterne.

Ferraris Sebastian Vettel under træning på Hockenheimring i Hockenheim, Tyskland. Foto: Jens Meyer/AP

Mercedes: 5

Halvvejs gennem sæsonen vakler tronen under de forsvarende verdensmestre. Jeg vil nok mene, at Mercedes fortsat har den hurtigste bil på en enkelt omgang, når der aktiveres ‘party mode’ osv. Men man er blevet taget med bukserne nede et par gange, hvor Ferrari og Red Bull har haft en bedre bil over en hel racedistance. Uheld eller dårlig strategi, men faktum er, at Hamilton to gange har smidt en føring væk. Mercedes har ikke deres sædvanlige overskud og overblik lige nu.

Briten Lewis Hamilton i pitten under træningen forud for Tysklands Grand Prix, der finder sted søndag i Hockenheim. Foto: Jens Meyer/AP

Red Bull: 5

Teamets store hæmsko er klart deres Renault-motor, men de gør det godt med den motorkraft, de har til rådighed. Faktisk ser det ofte ud, som om Red Bull-bilen er den bedst styrende rundt på banen, men gang på gang må de lide grundet for lidt skub bagpå. Stadig også det team, som virker mest snu, når det kommer til strategi og hurtige beslutninger ved f.eks. safetycar. Sejre i Kina, Monaco og Østrig er flot gået med en Renault-motor.

Red Bull Racings Daniel Ricciardo. Foto: Sam Bloxham/LAT Images/REX/ALL OVER PRESS

Renault: 4

Det franske team nu med fabriks-status gør der godt i glimt. I begyndelsen af året var de ‘best of the rest’ rent placeringsmæssigt, og især Hülkenberg imponerende. Men det er, som om man har mistet momentum og der er plads til forbedring. De får baghjul af sin egen kunde i form af Red Bull, som viser, at motoren næsten kan være med helt i front.

Haas: 6

Teamet fortjener topkarakter - ikke kun på grund af Kevin Magnussens gode sæson. VF18’eren kører fantastisk godt hjulpet på vej af Ferrari power under hjelmen. Men bilen styrer godt og har især god downforce på hurtige baner. Nå ja, hjulene faldt af begge biler i Australien, men et team som er så nede på jorden, og især måden Gunther Steiner driver det på, bør være en inspiration til alle de andre teams. Her er et lille team, som har fundet opskriften på at gøre det bedre, end deres budget og antal medarbejdere burde gøre dem i stand til.

En smilende Kevin Magnussen ser banen an i Hockenheim inden Tysklands Grand Prix søndag. Foto: Jan Woitas/AP

Force India: 4

Teamet var nærmest i dyb krise ved sæsonstart, hvor man stillede op med en bil, som var alt andet end færdigudviklet. Det var stort set var en 2017-bil med ny lak på. Man må dog sige, at de i takt med nye opdateringer har fundet mere fart. De lyserøde biler byder sig nu til i den skarpe ende af midterfeltet sammen med Renault, og på en god dag kan Haas’ biler også se den karakteristiske farve i sidespejlene.

McLaren: 1

Det engelske hæderkronede team er i så dyb krise, at det er til totalt dumpekarakter. McLaren er gået fra skidt til skod i løbet af sæsonen, og det var ellers i år, at man skulle vise hele verden, at det var Honda-motorens skyld, at man ikke har præsteret noget som helst de seneste par år. En Renault-motor i bilen har ikke hjulpet en disse, og var det ikke for Fernando Alonso, havde teamet skrabet bunden af pointtabellen. Man er bedre til at lave sportsvogne hjemme i Woking.

Fernando Alonsos orange McLaren i Hockenheim, Tyskland. Foto: Andy Hone/LAT Images/REX/ALL OVER PRESS

Toro Rosso: 2

Et tvangsægteskab med Honda har været op ad bakke for Red Bulls’ juniorteam. Holdbarheden er tvivlsom, og farten er der heller ikke. Én ting er, at man har en bil, som ikke er hurtig, men når den tilmed har hjulophæng, som til tider kollapser fuldstændigt, bliver det svært at få point på kontoen.

Sauber: 6

Teamet har aldrig haft et talent som Charles Leclerc i sædet, men for pokker hvor de to klæder hinanden godt. Vi får virkelig at se, hvad de er i stand til. Nu godt hjulpet på vej med Ferrari-investeringer og en ny Ferrari-motor nøjagtig som Haas, ser vi tit Leclerc i Q3 og i pointene. Det er ikke længe siden, teamet var total bundprop, og snart overhaler de Toro Rosso i VM-stillingen. Forvandlingen fortjener topkarakter.

Williams: 0

Jeg har for alvor ondt af Williams. Årets bil er en fuser af karat, og den er slet ikke til at køre, siges det. At man på det allerseneste har forbedret sig på det aerodynamiske område i form af en ny frontvinge gør ikke det helt store. Deres to unge tvivlsomme kørere gør nu heller ikke tingene bedre, og selv med en Mercedes-motor er det ikke blevet til mere end fire point totalt. Det er med sorg i hjertet, at jeg må uddele et rundt nul. Av av av, siger jeg bare.

