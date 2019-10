Watts teori: Ville undgå Haas-ballade på banen

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, er af den overbevisning, at Kevin Magnussen var langsommere end teamkollega Romain Grosjean under Japans Grand Prix, hvorfor franskmanden fik lov at pitte først

Debriefing fra Japan: - Vi skulle have lyttet til kørerne

Haas undgik ballade på banen, men fik det til gengæld i pitten.

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert Jason Watt er normalt mand for at gå langt i forsvaret af Kevin Magnussen, men i chatten med Ekstra Bladets læsere lagde han ikke fingre imellem.

Kevin Magnussen oplevede i Suzuka en mindre rutsjetur op og ned i den bagerste ende af feltet. Her er Daniel Ricciardo i Renault på vej forbi danskeren (Foto: Ritzau/Scanpix)

Watt kunne sagtens få øje på en god grund til, at Haas valgte at hive Romain Grosjean i pit før danskeren.

- Romain Grosjean var for en gangs skyld hurtigere, og det havde højst sandsynligt noget at gøre med, at Haas lod ham pitte før Kevin for at undgå ballade på banen, chattede Jason Watt.

Nu fik Haas til gengæld ballade i pitten.

- Måske Kevin lavede for meget over at miste pitstoppet, spørger Jason Watt.

- Det pissede ham af, at Romain Grosjaen undercuttede ham og fik lov at pitte først.

Selv om 1,1 sekund kan føles som lang tid i et pitstop, er det altså ikke længere, men den interne Haas-duel kører ifølge Jason Watt videre for fuld blus.

- Se bare, hvordan Romain Grosjean smilede hele søndagen, selv om han han var milevidt fra point, men han var foran Kevin, konstaterer Jason Watt, som desværre ikke tror på, at der vil komme mere gang i Haas i Mexico.

- Det er et svært sted at skabe den berømte energi i dækkene, mener Jason Watt, som på et spørgsmål om styrkeforholdet mellem Sebastian Vettel og Lewis Hamilton, har følgende svar:

- Sebastian Vettel har farten, når han rammer formen, men han er i mine øjne mentalt ustabil. Han har lavet talrige kørefejl og afkørsler. Hvornår har du sidst set Lewis Hamilton gøre det?

Kevin Magnussen lavede i følge Jason Watt måske lidt for megen støj over ikke at have pittet før teamkollega Romain Grosjen (Foto: Jan Sommer)

Se også: Har det forkerte pas: Slut for Jan Magnussen

Kevin blandt de dårligste: Sådan kørte de