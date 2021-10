Forretningsmand kendt skyldig efter Emiliano Salas død

Til januar er det tre år siden, den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala og piloten David Ibbotson omkom i et flystyrt.

Torsdag er forretningsmanden David Henderson blevet kendt skyldig i en sag om dødsfaldene.

67-årige Henderson er således dømt ved en domstol i Cardiff, og han får sin straf for to forhold 12. november, skriver nyhedsbureauet PA.

Henderson havde arrangeret flyveturen med agenten Willie McKay, men hyrede Ibbotson som pilot, da han selv var på ferie i Paris med sin kone.

Ibbotson havde dog ikke de nødvendige licenser, og Henderson er derfor dømt for at bringe flyets sikkerhed i fare. Han har desuden tidligere kendt sig skyldig i at arrangere en flytur for en passager uden at have tilladelse til det.

Ifølge både PA og BCC skrev Henderson, kort efter at han hørte om styrtet, beskeder til en række folk og bad dem tie stille, da det ellers kunne skabe problemer.

Ifølge Sky Sport risikerer Henderson op til fem års fængsel for at bringe flyets sikkerhed i fare og yderligere op til to års fængsel for at arrangere turen uden tilladelse.

Til februar skrives endnu et kapitel i sagen om Salas død, når Cardiff og Nantes' konflikt om transfersummen på cirka 130 millioner kroner skal afgøres hos Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Sala havde været i Nantes for at sige farvel til sine holdkammerater forud for et skifte til Cardiff, da han sammen med Ibbotson styrtede ned over Den Engelske Kanal 21. januar 2019.

