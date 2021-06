Forrygende EM-melding til danske fans

Skal du slå vennerne i EM-manager? Her er ekspertens røverkøb i Danmarks gruppe.

Midt i maj meddelte Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), at den danske fanklub kun fik 2.100 billetter til hver EM-kamp i Parken.

Det tal var tidligere 5.000, så mange danske fans har siden fået en skuffende besked på deres mail.

Men DBU har hentet lidt af det tabte tilbage.

Forleden blev der skaffet 344 billetter mere til hver kamp, og onsdag meddeler unionen, at den har skaffet ekstra 522 billetter til den første kamp mod Finland 12. juni.

- Jeg er meget glad for, at det har været muligt for os at skaffe flere billetter til de danske fans. Det har kunnet lade sig gøre gennem en god dialog med vores samarbejdspartnere med videre.

- Det bliver nu muligt at få endnu flere danske fans i Parken, som kan opleve den magiske stemning, der er omkring vores landshold og det at have en slutrunde på hjemmebane, siger DBU-direktør Jakob Jensen i en pressemeddelelse.

DBU understreger i samme ombæring, at man frem til startfløjtet vil forsøge at skaffe endnu flere billetter.

De 522 ekstra pladser til Finland-kampen kommer alle til at gå til fans, der fik deres billetter annulleret i maj.

De vil som tidligere blive fordelt ud fra en lodtrækningsliste fra landsholdets fanklub, hvor fans er placeret alt afhængig af antallet af deres loyalitetspoint.

Knap 16.000 tilskuere vil være på plads til Danmarks tre indledende gruppekampe ved EM - mod Finland, Belgien og Rusland.

