Forrygende nat for danske stjerner

Selv om Holger Rune på det seneste har kæmpet med at finde sit bedste spil, ser det ud til, at tingene nu er begyndt at flaske sig for den 19-årige danske tennisspiller.

I første runde af ATP-turneringen National Bank Open i Montreal i Canada slog han natten til onsdag dansk tid italienske Fabio Fognini 6-3, 7-5.

Den 35-årige italiener ligger nummer 60 på verdensranglisten.

Sejren kommer, blot halvandet døgn efter at Rune mandag rykkede op som nummer 26 på verdensranglisten. Det er hans bedste placering nogensinde og også den bedste placering for en dansker i herresingle nogensinde.

Fremgangen kommer blandt andet som følge af, at Holger Rune nåede frem til tredje runde i en ATP-turnering i Washington i sidste uge. Rune sad over i første runde og vandt sin kamp i anden runde, før han blev ekspederet ud af turneringen.

Den ene sejr i Washington var teenagerens første, siden han røg ud af French Open-kvartfinalen for over to måneder siden.

Både Nick Kyrgios og Cameron Norrie spillede sig tirsdag ligeledes videre til anden runde af National Bank Open. Australske Kyrgios slog argentinske Sebastián Báez 6-4, 6-4, mens britiske Norrie slog Brandon Nakashima fra USA med enslydende cifre.

Til gengæld tabte den tredobbelte turneringsvinder Andy Murray til amerikanske Taylor Fritz 1-6, 3-6.

Murray fra Skotland har tidligere vundet National Bank Open i 2009, 2010 og 2015.

Clara Tauson henter første sejr efter lang skadespause

Den danske tennisspiller Clara Tauson har natten til onsdag dansk tid vundet over Katie Boulter i Challenger-turneringen i Concord i den amerikanske delstat Massachusetts.

På lidt over en time slog den unge dansker den 26-årige brite 6-2, 6-3 og er dermed videre til kvartfinalerne.

19-årige Tauson ligger nummer 49 på WTA's verdensrangliste, mens Boulter ligger nummer 127.

Sejren er tiltrængt for Clara Tauson, som for nylig vendte tilbage efter en lang skadespause.

Tirsdag i sidste uge tabte hun til den rutinerede tysker Andrea Petkovic ved WTA-turneringen Citi Open i Washington D.C. Dagen inden røg Tauson ud i damedouble, hvor hun spillede sammen med briten Emma Raducanu.

Kampen mod Petkovic var Tausons første singlekamp i over en måned.

Clara Tauson var senest i aktion ved grand slam-turneringen Wimbledon i London i slutningen af juni, men her måtte hun trække sig allerede i første sæt i sin første kamp i damesingle på grund af en skade.

