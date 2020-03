Forrykt forløb omkring OL

Denne verdens sportsledere slipper aldrig frivilligt deres sæder. Heller ikke Thomas Bach, præsident for Den Internationale Olympiske komite, IOC. Således meddelte han i går 400 journalister på en videokonference, at han ikke har tænkt sig at gå af.

Kritikken er ellers haglet ned over ham efter et tumultarisk forløb omkring OL i Tokyo, som skulle være åbnet 24. juli, men som nu – endelig - er udskudt til engang i 2021.

Forløbet har ikke været kønt. På trods af coronavirussen holdt Thomas Bach og de japanske arrangører længe fast i, at OL kunne afvikles som planlagt. De overhørte længe prognoserne for pandemiens udbredelse og de negligerede totalt protesterne fra de mange atleter, som ikke har mulighed for at træne på grund af de restriktioner, regeringer i en lang række lande har indført.

I stedet for at lytte til atleterne valgte Thomas Bach at lægge øre til den amerikanske præsident Donald Trump, som mener, man kan lette på restriktionerne fra midten af april. Det er han så nok den eneste i verden, der tror på.

Direktøren i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, har fulgt hele forløbet på så tæt hold, det er muligt i disse coronatider. Således deltog Mølholm sammen med repræsentanter fra 50 europæiske idrætsforbund i et videomøde med Thomas Bach og IOC-toppen sidste onsdag. Her sagde ingen fra overfor planerne om at gennemføre OL som planlagt.

- Vi blev ikke meget klogere på mødet, men efterfølgende steg frustrationerne, fordi vores aktive ikke kunne træne. Det blev tydeligt for os, at IOC undervurderede det pres, vi nationalt var udsat for. Thomas Bach og hans folk var for langt væk fra den virkelighed, vi andre lever i, siger Morten Mølholm.

Mandag begyndte oprøret mod Thomas Bach. En række nationale olympiske komiteer med Canada, Norge og Australien i spidsen nægtede at sende deres atleter til OL i år. Flere fulgte efter, og herhjemme meddelte Danmarks Idrætsforbund, at en udsættelse ville være det eneste rigtige.

Den kom så endelig tirsdag, men ikke på grund af presset fra atleterne og de nationale forbund. Næh, nu havde Thomas Bach lyttet til verdenssundhedsorganisationen, WHO, som havde fremlagt prognoser for coronavirussens udbredelse på verdensplan. Men WHO har ikke sagt noget i denne uge, som ikke også blev fortalt ugen før.

- Udmeldingerne fra IOC har ikke været stringente nok. Det var ikke hensigtsmæssigt da Thoma Bach i sidste uge sagde, at de nu ville se tiden an i fire uger, før de ville træffe en beslutning om OL i Tokyo. Det skabte kun mere usikkerhed, siger Morten Mølholm.

Den danske direktør afviser, at der var tale en koordineret aktion, da en række nationale olympiske komiteer mandag begyndte oprøret mod Thomas Bach og IOC. I stedet tilskriver han det en ophobning af frustrationer.

Nu bliver den store øvelse at få placeret OL i 2021. Thomas Bach har sagt, at legene senest skal afvikles i sommeren næste år.

Det mest naturlige vil være at kopiere datoerne fra i år således, at OL 2021 begynder 25. juli og kører godt to uger frem.

I samme periode næste år er der dog i forvejen placeret tre store internationale mesterskaber.

Kvindernes EM i fodbold i England 7. juli-1. august

VM i svømning i Japan 16. juli-1. August

VM i atletik i USA 6. august-15. august

Det er tre store idrætsgrene, som fylder meget på det olympiske program. Det Internationale Svømmeforbund og Det Internationale Atletikforbund har allerede ladet forstå, at de er villige til at flytte deres mesterskaber for at gøre plads til OL.

Kvindernes EM i fodbold står i forvejen til at blive flyttet, fordi herrernes EM allerede er udskudt fra i år til næste sommer. Med start i juni og med finale i god tid inden et eventuelt OL.

IOC er ifølge Ekstra Bladets oplysninger allerede i kontakt med FIFA, som styrer den internationale fodboldkalender. Det vil være meget overraskende, hvis ikke OL næste år begynder i sidste uge af juli.

