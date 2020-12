Forsinket Australian Open skydes i gang den 8. februar

2021-udgaven af grand slam-turneringen Australian Open i tennis bliver skudt i gang den 8. februar.

Det bekræfter ATP, der er arrangør af herrernes tennistour.

Arrangøren af Australian Open, Tennis Australia, har besluttet at udskyde turneringen, der normalt begynder midt i januar, som følge af coronapandemien.

Der har været store spørgsmålstegn omkring afviklingen af turneringen i Melbourne, der for et par måneder siden var igennem en lang nedlukning for at inddæmme coronasmitten.

Myndighederne i delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, er tilsyneladende gået med til, at spillerne kommer til Melbourne midt i januar for at forberede sig.

- Spillerne skal i karantæne i to uger fra 15. januar, men regeringen i Victoria har accepteret særlige forhold for Australian Open-deltagere - den har accepteret, at de skal være i stand til at forberede sig til en grand slam, oplyste turneringsdirektør Craig Tiley i begyndelsen af december.